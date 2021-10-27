東方日報C1：鄧佩儀做完女一雪足10個月　執包袱返加國

無綫台慶劇《換命真相》令鄧佩儀首度「升呢」女一，但拍攝期間被指麻煩多多難相處，加上演技被彈未夠班，以致被直送「雪櫃」，至今10個月也沒有劇拍。她受訪時坦言將放一個「悠長假期」，離港返回加拿大。

前華姐冠軍鄧佩儀在台慶劇《換命真相》中首度擔正做女主角，去年拍攝期間已傳出她難抵壓力，表現失準頻NG，開工10多日已辣㷫「好好先生」張頴康，更因而鬧不和！劇集去年煞科後，本已上位做「女一」的她，離奇地由備受力捧變成投閒置散，至今10個月以來一直沒有劇拍，連被視為力捧指數、日前舉行的無綫節目巡禮也冇影！

有性格 拒聽意見

《換》劇近日出街，觀眾焦點落在男主角譚俊彥身上，鄧佩儀的表現未見太大回響。被送入「雪櫃」的她，除被彈演技平平、未夠班做「女一」外，據悉真正「死因」是開工期間麻煩多多！原來外表溫文的她，實質相當有性格，但往往過於堅持己見，對拍檔甚至導演的意見也充耳不聞。

開工時未知是否壓力太大，她不時擺出「生人勿近」的樣子， 獨自匿在一旁不與對手溝通，令人覺得難相處。幕後工作人員亦對她有微言，因為愛整潔的她一向親自化妝，對於拍劇要用公家化妝品相當抗拒，導致出現摩擦，種種負評令她「一劇玩完」，拍畢《換》劇後便再沒戲劇監製起用她，今年只能偶爾在綜藝節目中亮相。

勇奪《2013年度國際中華小姐競選》冠軍入行的鄧佩儀，當年隻身由加拿大來港發展，一直獲無綫栽培，出道作已獲安排在黃宗澤主演的《點金勝手》演出，拍過《金宵大廈》、《機場特警》及《降魔的2.0》等十多套劇集。談及10個月冇劇拍，她說：「因為呢一年有啲事要做，但暫時唔講得住。」又坦言即將離港：「可以問工作人員，我哋合作得好愉快，本來有個監製準備開劇想用我，但我要返加拿大陪家人，所以接唔到。」並預告將放一個「悠長假期」：「呢次會探耐啲，因為工作同疫情關係，已經4年冇見家人。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：