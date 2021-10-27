香港郵政發行「祝賀中國香港代表團在東京2020殘疾人奧運會取得卓越成績」特別郵票

香港郵政將發行以「祝賀中國香港代表團在東京2020殘疾人奧運會取得卓越成績」為題的郵票小型張及相關郵品。(客戶提供)

【特約報道】香港郵政宣布將於12月9日發行以「祝賀中國香港代表團在東京2020殘疾人奧運會取得卓越成績」為題的郵票小型張及相關郵品，並由即日起接受預訂。

今年的東京2020殘疾人奧運會（殘奧會）是香港自1972年來第13次派出代表團參加。今屆中國香港代表團派出共24名運動員參加多個項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球及輪椅劍擊，當中半數運動員更是首度出戰殘奧會。中國香港代表團全力以赴，在比賽中展示無比堅毅和拚搏精神，最終勇奪2面銀牌及3面銅牌，成績令人鼓舞，全港市民引以為傲。

為慶祝中國香港代表團的卓越成績，郵票小型張上嵌有一套三枚的郵票，分別展示了羽毛球、硬地滾球及乒乓球3個項目，並印上所有得獎健兒的肖像，別具意義。

顧客可於即日起在郵票策劃及拓展處網頁（ stamps.hongkongpost.hk ）或 Facebook 專頁（ www.facebook.com/HKPStamps ）預訂該款郵票小型張及相關郵品，亦可下載並填妥訂購表格，交回任何一間郵政局（流動郵政局除外），或投寄至「香港郵政總局郵政信箱11968號香港郵政集郵組」或「簡便回郵15號香港郵政集郵組」（只適用於本港投寄）。郵政局亦備有訂購表格供取用。截止訂購日期為11月4日。

有關上述特別郵票及相關郵品的詳情，可到郵票策劃及拓展處網頁或「郵購網」流動應用程式查閱。