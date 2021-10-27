萬聖節活動多　有驚有唔驚！

要有動力「扮工」，就要諗諗周末去邊玩！事關今個周末是萬眾嘩鬼期待已久的萬聖節，應節活動點都要玩番個啦！講起萬聖節，當然少不了恐怖主題，但當中還是有些親子和文青好去處，既能感受節日氣氛，又有得玩，快啲睇睇有沒有啱心水呢！

【恐怖之選：「加料」猛鬼密室】

對於一眾膽大的人來說，萬聖節的恐怖氛圍絕對是最愛，如果想要更加融入其中，猛鬼主題密室或許正是最佳選擇。以逼真的實景及精密設計創作出多個不同主題「密室逃脫」的LOST，今個萬聖節推出期間限定「加料」猛鬼主題密室，由即日至10月31日在旺角及銅鑼灣店兩個猛鬼主題密室「彌敦道 452」及「溫莎公爵大廈」中「加料」，透過聲效、燈光和道具於遊戲注入更多驚嚇元素，給玩家至驚體驗！兩個故事均以香港民間鬼故為藍本，考智力又考膽量，絕對是萬聖節「智」猛之選！

此外，LOST還和多間場所合作推出以邪惡南瓜、森林或加勒比海等為主題的萬聖節限定密室，其中陽明山莊的密室將於10月29至31日期間開放予公眾參加。另外，由即日至10月31日，按指定步驟在網上參加萬聖節服裝比併，優勝隊伍更可獲得LOST免費入場券一張，精心打扮應節的同時更有機會獲獎。

【文青之選：Halloween手作班】

邊個話萬聖節唔可以文青？愛靜的你不妨到離島走一走，找尋特色小店。西貢生活精品店LILIDAYS於今個萬聖節推出限定工作坊，包括萬聖花魅南瓜工作坊及萬聖嘩鬼擴香盤工作坊，鬼馬與優雅結合，別具心思。

萬聖花魅南瓜工作坊由創意花藝師 Miranda Chan 將花藝元素加入萬聖節，以原個南瓜挖空作為花盆，加入多款新鮮時令花材元素，製作獨一無二的南瓜花藝作品。另一個萬聖嘩鬼擴香盤工作坊，把南瓜、女巫、蝙蝠等造型變成迷你擴香石，由自己挑選喜歡的香味、顏色與造型，更有茶點提供，享受午後時光，4歲以上的小朋友都可以一同參加。

【親子之選：萬聖節烘焙班】

近年的烘焙熱潮仍持續，以健康低糖配方大受歡迎、位於尖沙咀K11 MUSEA的創意互動式烘焙教室「Harry’s Kitchen哈里小屋」，即日至10月31日推出萬聖節烘焙班：哈囉喂齊搗蛋派對，由出身自五星級酒店的經驗糕點師負責教學，以2至3人為一組進行小班授課，共設5款以萬聖節為主題的烘焙班，包括百鬼開心開派對、八腳爬爬朱古力曲奇、眼凸凸棒棒糖、嚇鬼『里』鬼屋和會員限定的搞乜鬼扮雪條」。此外，於萬聖節推廣期間，烘焙小屋更會化身成萬聖節派對天地，以經典黑橙色為主題，配合橙綠色閃燈條及蜘蛛網，營造鬼魅氛圍，打卡拍照絕對可呃Like。