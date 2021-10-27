背足10幾年詩　Edan抑揚頓挫重現朗誦比賽片

人氣MIRROR成員Edan（呂爵安）早前被網民「翻舊帳」，將佢喺小學時期參加朗誦比賽嘅奪獎「文物」片段重出「江湖」，隨即掀起討論熱潮兼瘋傳，就連佢本人都趁熱鬧自嘲埋一份，喺社交平台Upload條片畀大家欣賞佢浮誇嘅英姿。事隔十幾廿年，點估到除咗可以透過片段溫故知新之外，Edan竟然再次獻技，重演呢份魅力！

喺最新一集嘅ViuTV節目《膠戰S2》入面，主持Edan、魏浚笙（Jeffrey）、黃正宜（阿正）、徐浩昌（肥腸）、劉沛蘅（Hillary）同岑珈其，加埋「小薯茄」頻道嘅主播阿冰、程人富、麗英，分組大玩「小學雞」遊戲，包括有「麻鷹捉雞仔」、「爭櫈仔」同「踢罐」，最後Edan、Hillary同阿冰慘敗，要接受朗誦大懲罰，而首詩正正就係Edan當年嘅參賽作品《童話》！

製作組要佢哋3個即時背咗首詩，再上台演繹，其餘成員就喺台下「食花生」兼負責捉佢哋錯處，一錯就要從頭再嚟過，喺第一Take佢哋賴正經咁朗誦，首先上陣嘅阿冰Easy過關，輪到Edan嘅時候，阿正睇好戲笑話︰「如果背咗十幾年都錯，就真係要罰！」Edan一開聲完全冇令大家失望，開行Turbo七情上面，又抑揚頓挫，再加埋肢體語言，睇到台下哈哈大笑！點知！佢竟然老貓燒鬚講漏字NG，即刻勁懊惱咁跪低，搞到全體要重新再嚟一次。

隨後嘅第二、三、四Take，見佢哋開始Hea爆交行貨，阿正、岑珈其亦唔忍心喺台下幫手提水，Edan背到最後幾句嗰陣，將細個經典嘅朗誦再現！神同步先向左轉講「骯髒」、向右轉講「吵鬧」、再向前講「和擁擠」，甚至連語調都跟足，簡直係完美重現，聽到台下成員拍爛手掌！