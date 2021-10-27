台灣爭贏《魷魚遊戲》AV版權　大卡士女優神還原經典場面

人氣韓國劇集《魷魚遊戲》橫掃90幾個國家排行榜冠軍，全球魷魚一發不可收拾，估唔到話咁快就已經攻到入AV界，台灣網紅米砂極速投資成百萬新台幣（約27.96萬港幣）成本製作成人版，高度還原劇中場景，連主演女優都有晒卡士。

米砂喺自己多個社交頻道公開《魷》嘅拍攝花絮，佢就提到一條樓梯都成4萬新台幣（約1.1萬港幣），有心有力神還原片中多個經兼場面，好似雲朵、砂石、滑梯背景，去到演員服裝、道具等都似到十足，加埋畫分鏡圖等專業製作，堪比電視劇拍攝，堪稱係「台灣AV界最高規格」。而米砂亦搵嚟多位知名女優演出，好似「台灣第一女優」吳夢夢，就飾演「一二三木頭人」嘅巨型機械人女孩！

呢套成人版《魷魚遊戲》開拍消息一早就傳番去韓國，引發媒體報道及網上討論，有人就大讚劇組用心、有創意，見到位位都係熱門女優都知係落重本，不過都有人唔睇好，話寧願等睇日本嘅AV版。

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