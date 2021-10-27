舊愛被爆因有外遇而離婚　金宣虎獲粉絲登廣告打氣

人氣韓劇《海岸村恰恰恰》的男星金宣虎上周日被氣象主播出身的崔英雅爆曾強迫她墮胎，形象插水，但雙方友人近日向爆料網表示雙方是在協議下墮胎，而女方更被爆謊話連篇，曾多次瞞住金宣虎跟其他男人見面，又多次偷拍金宣虎，令風向大逆轉。

崔英雅曾與企業家結婚，但婚姻只維持了17日，娛樂記者出身的網紅李振浩昨晚在直播中公開崔英雅前夫在一節目上的錄音，當時男方指在分居期間發現家中裝有閉路電視，他翻看閉路電視的影片時發現在3星期之內有3個男人進入屋內：「調查過後發現有兩個男人是牛郎店的人，另一個是包養女人的大叔，結婚前已經有人包養過她。」而前夫於庭上公開崔英雅有外遇的證據影片，最後在離婚訴訟中獲判勝訴。

此外，崔英雅的友人A某昨晚在社交網公開與崔英雅前年年底在夜店派對上的短片，指B某是在夜店上班：「那位（金宣虎）完全不知道這個事實便跟她拍拖，她之後亦有繼續到夜店工作，完全不知情的金宣虎很可憐。」

爭議曝光後，金宣虎被廣告商及電影公司飛起，他參演的電影《悲傷熱帶》原定下月開拍，製作公司至今仍未宣布會否替換演員，不少粉絲都希望金宣虎可以如常拍攝電影，而內地粉絲組織就於首爾三成洞大型商場外登廣告為偶像應援，廣告上寫着「金宣虎是我們幸福的理由」、「在我們心中永遠支持你」。至於有份出演《海》劇的童星及工作人員亦於社交網上載與金宣虎的合照為他打氣。