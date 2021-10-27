神隱近3個月︱奧運風波後首更新　小S終於玩番社交網

台灣女星徐熙娣（小S）之前於東京奧運期間多次發文支持中華民國選手，被指言論過激惹是非，事後她強調自己並非台獨，不過仍然惹內地網友不滿，將事件推到上熱搜，甚至湧入她的社交網留言狂鬧，小S因此被終止4個代言，連女兒Elly（許曦文）也受影響。

而小S為了平息風波，都暫停更新社交網，僅時不時發Story答謝商戶贈產品，她最後一篇文章停在8月1日，直至日前她出席公益活動才有近照流出，肚凸凸的她更被指懷有第4胎。直到昨日（26日）小S終於驚喜更新停了近3個月的社交網，貼出與3個女兒出席公益活動的合照，神色輕鬆看得出心情已恢復，她也雀躍地表示「感覺真好」。相隔1小時後，小S再度更新，上載掛滿排球少年、鋼鍊、鬼滅襟章的包包，笑言「以後演藝事業要靠它了！包比人紅⋯⋯⋯有比這更荒謬的事嗎？」

網友等到小S更新近況，紛紛熱情回應，「好久不見了，3個女兒都變成美麗的姑娘」、「小S都不會老」、「最美的畫面」、「S妳真的很棒，是孩子的好典範」、「根本4姊妹啊」、「不愧是國際巨星」、「S姊終於更新啦」、「那個腿！！都好直好細」。