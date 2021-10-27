古天樂「跪低」應徵網紅　自爆最冧吳家忻？

藝人古天樂（古仔）昨晚（26日）應游學修邀請以神秘嘉賓身份出席九展活動，現場睇騷有歌手謝安琪、袁澧林、DJ當奴等。古仔出場時，現場反應熱烈，他扮應徵網紅接受游學修、許賢和蘇致豪面試，古仔表示很欣賞Locker（林家熙）女友、「港版子瑜」之稱的吳家忻拍的片，對游學修模仿他聲配音，古仔笑言：「我真係以為係我自己把聲。」他即場為自己的舊電影配音，雖然聲不配畫，但現場反應好受落，之後古仔表示要趕拍戲離開，游學修貪玩取笑古仔在多人面前扮友善，另一嘉賓樂隊Dear Jane現場獻唱《銀河修理員》及改編版《外賣修澧賢》。

昨晚游學修表演跳機械人舞及易服跳唱扮女團，他並講笑要向人氣男團MIRROR宣戰，自組組合「咩話」，之後突然自爆去年10月26日未能交租要「破產」，說時眼紅紅，他感性地說：「好多人同我講香港電影收皮，但就好多人叫我拍電影，想我死嘅人都叫我去拍電影，我好嬲，乜都無做過。」做網紅後，覺得觀眾當了他是家人一樣，他亦有相同感覺。另外，Locker當眾錫女友家忻臉，女友尷尬得打他心口，Super Girls成員陳穎欣（Yanny）昨晚抱恙在身繼續演出。

對能邀請古仔出席，游學修表示古仔一向錫自己，相信如果開戲古仔一定支持，提到「破產」一事，他說：「我戶口無晒錢，唔係真係申請破產，但真係搞唔掂，知道下個月無錢交租，要向公司借糧。」透露現在經濟還可以，衣食住行都慳住使。