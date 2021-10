藝人陳靜(DaDa)近期熱愛運動,力保其34E「胸器」和A4腰,成績有目共睹,昨日(26日)她再展示其辛苦得來的成果,在社交網上載剛做完運動後的自拍照,見她一頭濕髮下展示纖腰,更將褲頭拉低讓大家看很更清楚,清晰的人魚線令人羨慕,她直言:「No Pain No Gain(一分耕耘一分收穫)。」好友王君馨都表示:「So proud of you dear(為你感到驕傲,親愛的)。」有網友叮囑她褲頭不要拉得太低,否則容易走光人前。