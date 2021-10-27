身上得一舊水！史泰龍未紅前為乜拒絕30萬美元酬勞？

荷里活動作巨星史泰龍（Sylvester Stallone）於70年代憑一手創造的拳手「洛奇」（Rocky）成功闖出名堂！但原來當年電影公司嫌棄他冇知名度想用巨星主演。而他為了自己能演「洛奇」而拒絕電影公司30萬美元（約234萬港元）的豐厚劇本版權費！

話說史泰龍於1975年因觀看了一場拳王阿里（Muhammad Ali）和Chuck Wepner的拳擊比賽而有所啟發，並以3日半的時間寫下《洛奇》的劇本。當時是寂寂無名小演員的史泰龍將劇本交給經理人，而經理人睇完劇本之後均認為有潛質拍成電影。於是向多間電影公司「敲門」，其中有電影公司，條件就是「洛奇」由當時得令的大明星如羅拔烈福（Robert Redford）、賴恩奧尼路（Ryan O'Neal）、畢雷諾士（Burt Reynolds）或占士堅（James Caan）主演。但經理人堅持只有史泰龍才可飾演「洛奇」，因而最終與電影公司傾唔成。幾番努力之下，最終監製Irwin Winkler和Robert Chartoff獨具慧眼同意開拍《洛奇》並由史泰龍擔任主角。

多年後，史泰龍重提事件並自爆當年銀行戶口僅得100美元（約780港元），但仍然為了自己能演「洛奇」而堅持到底！最終影片票房大賣之餘，亦獲奧斯卡3個獎包括最佳電影、導演以及剪接，並可以與偶像拳王阿里同台頒獎。證明他堅持不為「五斗米折腰」是值得的！