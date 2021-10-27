張致恒為子報讀幼稚園遭歧視　老婆列10項大反擊

藝人張致恒（Steven）負面新聞多多，與圈外老婆雯雯結婚後修心養性，日前Steven於社交網自爆為大仔張天寶報讀幼稚園時遭歧視：「難道我個仔唔配讀書嗎？」而老婆雯雯今日（27號）亦發長文，列出10項作反擊：「身教係好重要，但係我個仔爸爸唔係殺人犯，佢只係犯咗10個有9個男人會犯嘅錯。」

長文如下：

1. 我個仔冇報任何名校。

2. 我個仔冇報任何喺九龍塘嘅學校。

3. 我個仔係未做任何學校嘅面試。

4. 身教係好重要，但係我個仔爸爸唔係殺人犯，佢只係犯咗10個有9個男人會犯嘅錯，咁樣並唔代表佢個仔一樣 會犯呢個錯。

5. 我個仔只有兩歲半，佢將來會係一個點樣嘅人冇人可以預知，所以冇人有資格去批評佢。

6. 如果一個小朋友連面試都未面，個校長就話唔收，咁樣會唔會太過有問題。

7. 我哋從來冇渴望過一定要入呢間學校，冇接觸過個小朋友就話唔收，我都唔會想我小朋友讀一間咁樣嘅學校。

8. 你哋全部都只係睇表面，只係喺度停留係一件2019年發生嘅事，而家都已經2021年，如果呢段時間你哋係有喺張致恒身邊同佢相處，兩年後嘅佢係一個點樣嘅人，你就有資格去講，但係如果你仲停留喺兩年前，不如你而（依）家了解咗先去評論咁多嘢。

9. 我哋係窮，但係並唔代表我個小朋友冇資格去讀書。

10. 我係唔會畀任何一個機會有人可以去傷害我嘅小朋友。