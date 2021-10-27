【簡潔生活學】由學習收納到出版書籍

人生有一萬個可能，只要肯嘗試，甚麼都有可能發生，就像我由空姐轉型當文職，再由私人助理成為公司副總裁，之後也因為興趣，修讀了收納師課程，再進修而成為今日的收納師講師。

在最近舉行的收納講座，參加者大部分是媽媽輩，她們除了有很多整理收納問題，更有興趣知道如何分配時間。她們當了媽媽後，人生大部分時間都分給了先生和子女，有些更需要照顧父母、老爺奶奶等等，若是在職媽媽，可用的時間更是少得可憐，休息時間都不夠，難道還可以發展自己的興趣，甚至乎夢想嗎？

我作為一個在職母親，跟她們一樣，時間好像不夠用，但我仍然有夢想，也懂得分配時間逐一去達成。夢想未必需要很大，簡單如：學習畫畫、彈琴，積極如成為大學碩士博士等，都是為自己增值，豐富自己人生。所以同樣是媽媽的我，也希望每一位學員能夠跟我一樣，如何在照顧家庭之餘、在工作上獲得滿足，更可以做一個更完整的自己。

我把經驗一一寫下，加上生活上的經歷結集成書：無論是工作上轉型的困難、如何開創網站生意，到照顧患有自閉症的兒子的點滴，希望藉此書傳達正能量。我想告訴大家我是如何走過這一段路，在高高低低的人生，我看見的卻是充滿機會和希望。

假如你也想了解我是如何「分身」，可參閱我的新書《讓人生多出1/3時間：三職母親的分身術》，希望為讀者帶來一點啟發。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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