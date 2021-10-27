PURE　富未來感綠色概念遊艇

科技日新月異，令一些看似匪夷所思的念頭變成可行的設計，無人駕駛車（Driverless car）的面世就是好例子。目前，絕大部分遊艇均建有視野開揚的駕駛室，方便駕駛者觀察海面的變化，但如果駕駛室變成隱蔽的指揮中心，再配合先進的智能科技，你又覺得如何？著名造船品牌Feadship於上月舉行的摩納哥遊艇展（Monaco Yacht Show）發表了全新綠色概念遊艇「Pure」，無論賣相、操作方式均充滿未來感，令人眼前一亮。

全身白色

船身長81.75米的超級遊艇「Pure」，由設計師Jan Schaffers和Tanno Weeda主理，並與De Voogt Naval Architects合作。先由外觀說起，全白色的船身，設計簡約到極，跟船名十分匹配，猶如一件海上雕塑。某些玻璃窗使用了一種名為「Frit」（熔塊）的物料，在內部看是一面有色的窗，船上的人可以清楚看見船外的風光，外部看則是一片白色，跟船身相若，如非靠近，幾乎看不見它的存在。

3層中庭

內部設計方面，「Pure」分為5層甲板，當中3層設有開放式中庭，並以巨大的橢圓形玻璃幕牆貫穿。這項令人注目的設計，既可加強甲板之間的聯繫，又不會阻擋3層甲板的視線，而且玻璃牆與玻璃門有分區作用，可將中庭的露天與有蓋部分隔開，確保私隱度。另外，上層結構的玻璃設計為中庭提供了充足的自然光，令整個空間變得光猛、開揚和舒適。

操作先進

「Pure」的另一特點是把駕駛室移至下層甲板，改成隱蔽的指揮中心，利用雷達、AIS（自動識別系統）、測深儀、遊艇周圍的攝像頭等設施所獲得之數據，再通過擴增實境（AR）技術進行展示，以駕駛船隻。Feadship的這套前視程序，可以提供比傳統駕駛室更多的功能，比如運動預測、路線設置，以及在不同地點尋找最省油的航行方式。

設施完備

娛樂設施方面，包括酒吧區、戶外用餐區、餐廳、休閒區、車庫等，可謂應有盡有，而最吸睛的設施，莫過於主甲板上的游泳池，呈橢圓形，周圍被長椅包圍，設計上跟橢圓形玻璃幕牆互相呼應。在遊艇中心的平台上，設有可伸縮的透明玻璃底按摩浴缸，在內浸浴可親近大海，景觀一流。除此之外，中層甲板的日光浴區與上層甲板分別設有按摩浴池，後者更安裝了火爐，夜晚聚會超有情調。

力求環保

動力配置方面，「Pure」在未來10年會分階段（預計於2024、2027及2030年）作出調整，務求達致更綠色的航行方式——先是使用石油或可再生柴油為燃料的柴電混合動力，繼而採用混合電池組和以甲醇/可再生柴油為動力的發電機，最後發展為以全甲醇燃料電池，並配備蓄電池的發動機，進一步減少有害排放。值得一提，這些改動不會削弱遊艇的性能，依然可應付5,000海里的航程。