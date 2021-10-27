西日風味蛋糕　新味新店

現時的蛋糕，用料講究外，造型愈見精緻，近日坊間有新蛋糕店登場，亦有不同的新口味或造型推出，無論是日式或西式風格的新品，都讓各位回味無窮。簡單一件小蛋糕，再來杯熱茶或咖啡，完美配搭。

新店上場

日系風味

日式的蛋糕精緻美味，一向很受歡迎，尖沙咀新開的宏 Hiroshi Cakes，就推出多款口味的日式卷蛋、鮮果撻和蛋糕。招牌的卷蛋有抹茶、雲呢拿和竹炭黑芝麻口味，選用宇治抹茶製作的抹茶拿破崙，外脆內滑，還有濃濃茶香。至於雪芳蛋糕系列，有朱古力、伯爵茶、忌廉芝士和焙茶等口味，亦有加入食用花和水果作裝飾的升級版。蛋糕方面，酸甜的藍莓芝士、香滑的朱古力栗子，又或是清新的士多啤梨忌廉蛋糕，每一口都咁吸引。

美式甜點

除了日式蛋糕，近日亦有美式蛋糕店開幕。網店Butter Cake Shop 經發展後，除了推出期間限定店，近日終於在中環開設首間實體門市，客人於網上訂購後，可於門市拎貨，店內亦有現成出爐的經典糕和懷舊甜批售賣，此外，還有美味的墨西哥青檸批、士多啤梨忌廉蛋糕和烤棉花糖朱古力蛋糕等按季款式供應，逢星期六、日會有特別款式出爐。餅店為慶祝開張，限時推出的美式經典七彩蛋糕，雲呢拿忌廉蛋糕配雲呢拿牛油忌廉糖霜夾層，蛋糕表面還灑彩虹碎糖，於喜慶場合享用最適合不過。

美味新品

意式雪菲

愛吃甜點的朋友，總會想到意大利Gelato和Tiramisu，其實當地的甜食多不勝數。剛於中環開設旗艦店的GIOVANNI PINA，集咖啡餅店、餐廳和酒吧於一身，除了有自家手工意粉、薄餅和各款主菜外，最吸引莫過於入口處的外賣甜品專櫃，當中除有多款意式糕餅，還特別推出限定的雪菲蛋糕，這款沿自意大利佛羅倫斯的蛋糕，有超過1500歷史，店內現有6款口味，包括脆蛋白、沙芭翁、蜜糖果仁、咖啡、朱古力和雜莓，口感介乎蛋糕和雪糕之間，需於攝氏-4至-8度享用，質感香滑，有入口即溶的感覺。

大師出品

日本有很多甜點大師，由他們加持過的出品，質素有保證。東海堂和被喻為日本殿堂級甜品大師和泉光一師傅合作，推出「Master Chef Patissier Series」，和泉光一師傅於2005年贏得「世界朱古力大師賽」，2006年以及2008年榮獲「世界烘焙甜點錦標賽冠軍」，成績驕人，今次推出的系列有4款蛋糕，包括師傅於日本店大熱的果香月夜 （開心果慕絲紅桑子士多啤梨蛋糕），另有特別為餅店設計的柚芝羽雪 （柚子‧北海道芝士蛋糕）、宇治千旋 (日本三重宇治抹茶慕絲蛋糕）及和菓秋栗 （栗子朱古力慕絲杏仁蛋糕卷），每款都各有特色，讓各位都可以香港品嘗到大師級的作品。

高質抹茶

日本抹茶製作的甜點相當多元化，要留意抹茶的質素直接影響成品的味道，近日連鎖輕食咖啡店Crostini和北川半兵衛商店聯乘，選用京都宇治直送抹茶粉來製作2款抹茶慕絲蛋糕，除了原個1磅裝，細件裝特別以竹筒形狀設計，抹茶朱古力竹筒內有抹茶絲、蛋糕和Ganache，層次分明，入口滿滿抹茶香。

朱古力迷大愛

標榜現做烘焙的PAPER STONE BAKERY剛推出秋日全新「Chocolate Connoisseur」系列，精選世界各地的朱古力，並以朱古力王國之稱比利時朱古力及法國頂級Valrhona朱古力，配合品牌烘焙師匠心巧手的工藝，創造多款極富層次感的朱古力烘焙產品，包括無花果核桃朱古力包、朱古力杧果三色辮子包、果釀朱古力十字包、VALRHONA士多啤梨朱古力圈、T45 脆莎榛子朱古力丹麥酥及榛子比利時朱古力蛋糕，無論是朱古力迷、堅果迷，抑或是烘焙迷都一樣搵到心水包點。