七仙羽解開學風水之謎　全因一男子

堪輿學家七仙羽（七師傅）人氣高企，早前獲主持加蔥邀請擔任網上節目的嘉賓，自爆沒有算過自己有爆紅一日，坦言視名利於浮雲：「從來唔會算自己嘅嘢，因為我幫人算命，人哋畀嘢我，但我自己幫自己算嘅話，我乜嘢都冇得畀都冇得着，所以我唔會嘥時間及功力；但我經常做善事，呢啲都係我積嘅福報，紅唔紅都係浮雲。」雖然初期被批評發音不正，但卻令她意外獲得廣告商垂青，在廣告頒獎禮獲得多項大獎。

七師傅不時大拋金句發揮搞笑本色，但她不覺得自己是諧星：「視乎你拍咩節目就有咩形象，我做師傅就好嚴肅，拍綜藝節目梗係要輕鬆。」

她又自爆學風水命理原因全因一個男人，表示：「我契媽係一個好出名師傅，我當時係外國讀書失戀，好想個男人返嚟我身邊，呢個係我學風水嘅動力，想啲男人拋棄我，都會返嚟我身邊。」

最後，七師傅為加葱老闆「六毫子」改了一個23個字的名：「世界第一易過借火仇家就算咁多警告你唔好辣着我把火」，聲稱是打破世界紀錄：「個名23個字，2乘3等於6，呢個名係有玄機嘅，第一佢個名係六，2乘3等於6，咁呢個23個字入面有個辣字，代表微辣嘅辣。」