郭富城咩都同太太講　自認依家最幸福！

藝人郭富城（城城）今日（27日）現身尖沙咀出席活動，他因電影工作已有至少3個月未有公開露面。談到昨日56歲生日，又與太太穿情侶裝放閃，他開心表示：「都係簡簡單單食餐飯啫，不過兩個女送吻畀我，即刻冧晒。（太太呢？）總之成家大大細細都錫我啦。（有乜生日願望？）身體健康、事事順利、世界和平，同埋快啲過返正常嘅生活。」

剛完成電影《掃毒3》拍攝工作的他，下月又會投入另一新電影製作：「呢個角色我從來冇做過，可以講少少係黑色喜劇，我扮演一個大賊，會同林家棟、任賢齊等合作。今次係支持新導演，同埋我畀佢嘅劇本打動到，我嘅造型好特別。（認唔出嗰個係你？）你哋會覺得好似我囉！到時會去廟街拍槍戰，想透過鏡頭話畀旅客知依家嘅香港著名景點變成點。」

談到《掃》片在有驚無險下完成所有拍攝，城城亦認同：「大家想製作做到最好，難免有意外發生。話明意外即係意料之外，我其中一場戲交代我踢對面嘅人，點知拍完手背骨爆開流血，仲要流足半個鐘，傷口好深，初頭諗極都唔明點解，應該係企喺我旁邊嘅劉青雲着住件皮褸，條拉鏈好利，唔覺意被割到！」

問到他是否報喜不報憂，不敢與太太報告自己受傷？城城坦言：「又唔會喎，我乜都同佢講，例如今日拍槍戰、翻車戲咁，以前就話冇得分享啫。依家嘅我係最幸福嘅，會繼續集中火力喺工作上。」他又指有時連大女兒亦會聊天分享：「好似我之前做環保唱兒歌，佢都知道，跟住一齊跳舞。我試過喺屋企播我嘅歌，佢知道係爸爸唱嘅，都有微笑，好開心佢有藝術細胞，試過同佢一齊畫畫，佢『投訴』話我話畫出界！」