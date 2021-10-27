「狐狸」出沒注意！銀河手錶注入潮味

Samsung近年不乏聯乘產品，與BTS、Thom Browne都曾經合作過，最近這份名單再增一員，廠方宣布首度與法國時尚品牌Maison Kitsuné合作，聯手打造特別版Galaxy Watch4及Galaxy Buds2，為以上智能手錶及耳機加入注入巴黎美學。

是次合作把Maison Kitsuné標誌的狐狸圖案引入到Galaxy Watch4及Galaxy Buds2之中，由錶帶、錶面、再到耳機及收納盒，均可發現狐狸Logo，並加入全新月亮米色調(Moonrock Beige)，當中手錶同時附有額外的星塵灰色調 (Stardust Gray) 錶帶，耳機亦配有星塵灰皮套，方便用戶搭配出不同的時尚風格。

除了外形設計，Maison Kitsuné的音樂品牌 Kitsuné Musique更專門製作一個音樂播放清單。除此之外，用戶只要將手機輕輕一拍手機包裝盒內的NFC卡或耳機附送的皮革保護殼，便可取得Maison Kitsuné獨家的手機主題。

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提到智能手錶，最近華為與銀聯國際宣布，HUAWEI WATCH 3系列在中國香港及澳門地區正式支援Huawei Pay流動支付功能，成為首款在中國內地以外市場支援Huawei Pay的智能穿戴設備。