阿Dee《梅艷芳》扮80年代大牌檔夥記　幫太子爺溝女

自傳式電影《梅艷芳》，除了有古天樂 林家棟等好戲之人演出外，還起用不少香港年輕演員，希望達到不同世代演員的傳承，這些為電影錦上添花的新面孔，當中包括飾演大牌檔太子爺的阮德鏘，及飾演傳菜夥記的何啟華（阿Dee＠ERROR）。此外電影公司並發布一張以大牌檔為背景的海報，梅愛芳、梅艷芳兩姊妹舉杯暢飲，別有一番香港懷舊風味。

阮德鏘是粵劇名伶阮兆輝的兒子，在演出時相當投入，德鏘親身向在場大廚請教學習，又埋爐頭親自燒鑊，大廚再三叮囑要小心，當落油炒煮引出大火時，未能控制爐火湧埋身，嚇得他驚恐退下火線，德鏘笑言：「燶了！整個人都燒燶了的感覺，我的頭髮不是真的！有點驚！」

演傳菜夥記的阿Dee捲起衫袖，耳仔夾着原子筆，一副80年代大牌檔夥記的造型，在戲中負責招呼到大牌檔幫襯的王丹妮以及廖子妤，還擔起媒人橋樑角色，希望幫太子爺取得梅愛芳歡心，阿Dee雖然戲份不多，但亦相當認真與導演研究角色劇本。

2年多前當時剛完成《全民造星》比賽，阿Dee便接演這角色，他說：「當時很開心，與我現在的心態一樣，有得拍戲便開心，即使是一句對白我都不斷問導演，會否想我像當年代的人說話口脗，導演很好讓我試做給他看，我憶起自己的演繹也有點搞笑。」阿Dee笑言相信導演找他亦是想找一個抖氣位。

談到對梅艷芳的印象及感覺，阿Dee說：「我對梅姐（梅艷芳）有印象，大概是我讀小學、中學的時候，雖然我不是梅姐的忠實粉絲，但我很喜歡她，因為我都好鍾意哥哥（張國榮），他們兩個之間的故事，是非常吸引及浪漫，我對梅姐最有印象是她與張學友合唱的《相愛很難》，她給我的印象是天生的巨星，有巨星的氣場。」

化身80年代造型的「梅艷芳」王丹妮及「梅愛芳」廖子妤，在鏡頭前認真討論如何演繹角色，在鏡頭後討論飾演大牌檔太子爺的阮德鏘，王丹妮說：「很正啊！我們很鍾意，我叫家姐快點嫁給他，我覺得他很白滑。」廖子妤笑言：「他很幽默，我都很喜歡幽默的男人。」兩人風騷輕撥頭髮，廖子妤笑言：「有沒有見過這麼正的顧客。」