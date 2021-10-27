入手聖誕香氛　感受濃濃節日氣氛

想要聖誕節有濃濃的節日氣氛，除了聖誕樹不可或缺，還要有香氛來營造溫暖的氛圍。不同的香氣能帶你的感官進入不同的場景，提升家居空間的質感。通常每個品牌為了應節，會在聖誕節重新設計包裝或推出全新限定香氛，每一組產品都非常值得入手。

全新限量設計 打造冬日童話

diptyque踏入第60年的周年慶，所以今年的所有系列都回歸經典設計。聖誕系列的裝飾圖案是重現品牌發源地聖日耳門大道34號精品店內牆的石頭紋理，再加上鍍金的細節設計。品牌每年都會推出3款限量版的香氛蠟燭，分別是白麝香搭配冬季花卉含羞草的Flocon（靛金冬雪）、聖誕甜點香味的Biscuit（紅輝曲奇）和、凸顯山中冷杉和壁爐的木質香調的Sapin（墨翠冷杉），而今次則選用孔雀石、青金石及光玉髓色調裝飾全新限量版。

今年也一如往常推出了兩款香氛蠟燭的配飾，兩款都加有鍍金Basile圖案，其一是搭配190g香氛蠟燭使用的燭光萬花筒燭罩，蠟燭點燃後，熱力可以推動燭罩旋轉，在周圍投射出夢幻光影。另一款則是限量禮盒中的小型香氛蠟燭旋轉燭罩，搭配70g香氛蠟燭Amber（琥珀）和Feu de bois（炭木）。另外，非常受歡迎的香水Do son（杜桑）淡香精75ml的包裝和限量版可補充式香膏也重新設計成金色，香水迷怎忍得住不入手！

星星主題 首推聖誕香水

今年Jo Malone London以星星為聖誕主題，推出香水、香氛和身體護理產品。令人最關注當然是品牌首推的聖誕香水Starlit Mandarin & Honey（星光柑橘與蜂蜜），採用了柑橘與蜂蜜的香調；香水前調是黃柑橘，中調添加的蜂蜜和天竺葵增添一絲甜味，後調是香豆素結合秘魯香脂透出淡淡奶香。瓶身跟主題結合，設計了星星的浮雕，充滿節日氣氛！

此外，品牌還推出過往幾年的聖誕期間限定香氛，其中Orange Bitters（苦橙）聖誕系列，就包含了香水、香氛蠟燭和擴香瓶。苦橙前調是清新舒服的柑橘調，中調加入濃郁的苦橙、西梅豐富了柑橘的氣味，後調的檀香和琥珀兩種香氣慢慢揮發出來。White Moss & Snowdrop（白苔與雪花蓮）亦推出了香水和香氛蠟燭，前調是紅橙加苦橙葉，中調則是雪花蓮、橙花，後調則是白苔蘚、零陵香豆和琥珀。還有Pine & Eucalyptus（松木與桉樹）推出的香氛蠟燭、擴香和室內香氛，香調包含松木、桉樹、絲柏還有辛香肉桂與小荳蔻這些貼合節日氣氛的香氣材料。

流金年華 香甜暖意

Sabon的聖誕流金年華系列以60年代為靈感，一共推出12款禮盒與10款限量單品。系列的香味是濃郁的柑橘搭配朱古力，再加上焦糖與波卡香草，為聖誕節日帶來甜蜜氣味。限量包裝設計的理念同樣來自60年代中Andy Warhol的Pop Art，用流暢線條和抽象的視覺藝術打造摩登感覺。品牌的流金年華明星沐浴薰香組讓人從頭到腳都可以有柑橘朱古力的甜蜜香氣，組合包括6款沐浴和空間的明星產品。另外，還有限量推出的香薰和蠟燭，打開熏香、點亮蠟燭，節慶氛圍籠罩四周，帶來香甜的暖意。