柳應廷女友Kelly去藝術展感受廣東歌力量

人氣組合MIRROR成員柳應廷（Jer）女友Kelly出席口罩活動，她更首次做幕前工作，為今次本地字體設計師威洪演繹林若寧歌詞展覽推出的時尚版黑白口罩時尚照。Kelly的外形被外界以文青系形容，她的職業是教小朋友畫畫，所以好多時都會去看藝術展吸收靈感，令她對教學有幫助，所以今次的「繁而美的距離」藝術展，用了林若寧10首廣東歌展示這個主題，相當有趣味，亦是她喜愛去看的展覽題材：「今次主題將我跟廣東歌的距離拉近，感受到人與人之間的愛連結在一起。令我感受到最多是『時間的距離』，人生看似漫長，因為要逐步經歷不同階段的自己。」

Kelly透露人大了感受到廣東歌的力量及與繁體字的關係：「神奇地方是將每一份感覺、感受甚至故事都完美呈現在歌曲上，這種感覺只會在廣東歌詞才體會到。每一隻字，每一句的組成，最後形成了一個藝術品。由小到大都接觸繁體字，而廣東歌詞很多時候都會跟我們每一個人的經歷產生共鳴感，感覺親切，就算遇到一個素未謀面的人，大家的距離會突然之間拉近，變得熟悉。」