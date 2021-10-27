達家真姬寶　清純大解放

日本成年年齡為20歲，所以踏入20歲對於好多日本人嚟講，就係人生嘅轉捩點，而對於日本寫真女優而言，更加代表佢哋可以盡情放任地性感演出，好似達家真姬寶剛滿20歲，寫真演出將會嚟個大解放，大家拭目以待！

寫真界新寵兒

日本嘅大型美少女團體如AKB48、SKE48、乃木坂46等等，每年都係有不少新人加盟，亦有舊人畢業，而佢哋畢業之後，不論喺寫真界定AV界都成為搶手對象，皆因佢哋挾住知名團體成員之名，加上青春嫩口，對於寫真迷同AV迷的確係相當有吸引力，好似達家真姬寶最近就成為寫真界嘅新寵兒。

今年20歲嘅佢樣子清純可愛，純真氣質猶如小家碧玉，相信作為家中孻女嘅佢，家人一定視佢為如珠如寶，備受寵愛。而阿妹嘅身材一樣吸引，雖然唔算激凸火辣，但係勝在肌膚鮮嫩又白滑，上圍一對C Cup美乳喺泳衣嘅襯托下更係有睇頭，加埋纖腰同渾圓美股，呢副胴體絕係有前有後婀娜多姿。

展示成人感覺

雖然阿妹好年輕，但係佢踏上舞台已經有一段日子，2013年經過甄選大會進身ABK48研究生行列，之後成為正式成員，喺7年日子當中，多次參與團體嘅舞台演出，不過一路發展未見突出，直到2020年畢業之後，就轉投到一個叫做「KIRAMEKI UNFORENT」嘅團體，由於當中只有6名成員，令佢嘅曝光率比以前大大提高。

另外，佢亦投身寫真拍攝工作，最近仲推出新一部寫真DVD作品《まきちゃんとユートピア！》慶祝同紀念踏入20歲添！提到踏入20歲呢個重要年齡，阿妹表示相當渴望可以獨立起嚟，唔使再依賴母親同姊姊嘅照顧，另外亦好想透過寫真演出展示一下成人感覺，帶出成熟嘅一面，一洗大家對佢嘅幼稚印象。好呀好呀！阿妹拍多啲激情寫真畀大家欣賞啦！

達家真姬寶近期除咗忙於隨團體四圍演出之外，仲積極拍寫真，如果大家想了解一下佢最近有咩性感演出，就要可以多留意其社交網喇！

Profile

年齡：20歲

身高：5呎4吋

三圍：33C-24-34