少不更事！謝安琪認自己又蠢又傻

歌手謝安琪（Kay）一到秋天，再一次過訴說有關夏天以及秋天的心事，一連兩周連環派上新歌《未見過世面的招積》及《靜夜歌》。承接《離不開》的創作靈感，兩首新歌均繼續由她包辦作曲和填詞，曲風及歌詞的筆觸卻截然不同，藉以表達兩種不同的情感和故事。

Kay表示：「雖然兩首歌看似不同，但其實是訴說着同一個人生觀；因此決定將兩首歌放在同一個MV去表達。整個MV製作認真，一共拍攝了整整4天，不斷穿梭於郊野及城市中，攀山涉水又自製雨景。」身為淺白本部唱片公司社長的她更不惜動用淺白本部的總部，以及私藏的古董車拍攝，希望讓觀眾真切感受到「謝安琪」心中所創作的世界的模樣。

她又說兩首歌訴說着一種人生領悟：「以前有一種錯覺，時間是線性的，過了就不能回頭，將來的事情亦預計不到。不過現在的我有一個感受，現在擁有的一切經歷和智慧，也是依仗年少的自己努力累積，同樣今日的我，也在造就未來的我。時間上，『我們』不會相遇，可是每一個當下的我們，其實也是連結在一起。」

她表示《未見過世面的招積》寫的紀紀錄了年輕的自己，而秋天的歌曲，則是想送給未來的自己。所以MV特地將過去、現在與未來的自己連結起來，感謝以前的自己，雖然橫衝直撞，做過不少傻事與蠢事，可是也多謝『她』所經歷的事情，成為寶貴的回憶和養分；亦同時寄語將來的自己，更懂得獨處及欣賞世界，把人生想像成一首我最喜歡唱的歌，把對這個世界的執着與在意，回歸到自己內在的平靜與睿智，好好過自己喜歡的生活也是一種幸福。