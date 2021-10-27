一人分演7種人格　麥貝夷自認演戲新人挑戰大

藝人麥貝夷（Karene）、前組合天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）、白健恩（小白）和林雅詩（Grace）主演的微電影日前完成拍攝。擔任女主角的Karene説：「拍呢個微電影對於我來講係一個好大嘅挑戰，因為我一人分開飾演成7個角色咁多，而且我又係演戲嘅新人，喺準備嘅時候同導演溝通咗好多次，希望盡善盡美。呢次拍攝令我最深刻嘅係一幕我要好快速由一個人格轉變成另外一個人格，而兩個人格嘅狀態同人設有成-100到+100咁大，所以呢個挑戰特別大。」

在7個角色入面，其中一個係男人，其中一個係TB，談及演TB嗰一幕，她說去到現場都用咗少少時間再揣摩，特別呢一場戲喺拍攝期間NG了好多次，導演及Lincoln都好有耐性，而Lincoln亦過幾招給她，最後趕及在日落之前完成。另外，微電影的主題曲亦由她參與作曲及主唱。

擔任男主角Lincoln開心表示可參與演出：「劇本都幾特別，第一次嘗試人格分裂呢類型嘅角色。」其中有場戲和Karene比較親密，一開頭時有討論：「係佢叫我直接啲唔使諗咁多，所以好快就做到一種男女朋友嘅感覺出嚟。」