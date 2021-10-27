只要係男人都明巨乳嘅魔力有幾大，故此日本嘅「着衣巨乳寫真集」系列，一直深受胸奴嘅歡迎，而等咗3年，終於等到最新一集推出，胸奴族梗係唔可以錯過啦！

胸奴族寫真集

巨乳加比堅尼固然迷人，只係對胸奴族嚟講，貼身衣着加巨乳，至係最能夠發揮巨乳嘅魔力，令人眼球大爆炸，而由一迅社推出嘅「着衣巨乳寫真集」系列，更係佢哋熱捧嘅寫真系列添！

自2018年推出第二集，闊別3年後終於迎嚟最新登場嘅《着衣巨乳寫真集3 Time Travel》，絕對係胸奴嘅喜訊。據寫真攝影師須崎祐次表示，今集之所以叫「Time Travel」，原因係想令大家了解唔同時代嘅巨乳魅力，故此從傳統嘅和式居家服到OL制服等都有齊。為符合巨乳主題，今次搵嚟35J伊織彩音、37H大間乃Tohko、39I櫻井木穗、35G東雲海、36G水咲優美以及39I未梨一花等6位天然巨乳寫真女優演出，名副其實係波濤「胸」湧呀！

睇得又打得

有冇真係睇得又打得嘅女優？梗係有啦，佢就係Lee Lyn（イ・リン）！至於點解佢嘅英文名似韓國人，但係又有個日本名？咁就要從佢嘅背景開始講起。

喺韓國釜山出生嘅佢，身高163cm，擁有迷人樣貌及惹火身材，畢業於韓國龍仁大學武道學院東洋武藝系，擁有跆拳道4段、龍武道4段、合氣道4段、格鬥技2段、功夫初段、柔道初段及劍道初段嘅武術水平。因為佢鍾情日本文化，所以自2019年開始便喺日本發展，仲改咗個日本藝名，不但為多本雜誌拍攝寫真，更推出寫真DVD，並今年由講談社舉辦嘅「Miss iD 」雜誌寫真小姐比賽中獲得獎項添！

脫星避演某類四仔

唔少脫星坦言，因為職業而好難搵到真愛，咁如果真係搵到真愛嘅話，佢哋又會作出乜嘢改變呢？美國四仔天后Riley Reid就話會減少演出某類四仔。

今年30歲嘅佢，自2011年出道以嚟，不但喺多個四仔頒獎禮獲得獎項，更憑住極高人氣而成為天后級脫星。早前佢喺澳洲名嘴Harry Jowsey嘅網絡訪談節目《Tap In》上表示，由於自己早前跟跑酷界名人Pasha Petkuns訂婚，故此未來將會減少演出男女肉搏嘅四仔，簡單嚟講，以後佢只會演出女同嘅作品。Riley Reid話其實早喺拍拖時，已經減少同男優合作，未來更加會唔再演出呢類作品，相信唔少四仔迷都覺得可惜！