移居上海有運行！何珮瑜半年賺幾百萬做埋女一

英皇藝人何珮瑜（Jeana）近年轉攻內地市場，成績甚佳，短短大半年時間便成功掘到第一桶金，並做埋女一，為了食住個勢，加上早年曾經歷喪親之痛，令她更想留在內地照顧屋企人，故正計劃移居上海，展開新生活！

Jeana 3年前簽約英皇旗下，一直發展順暢，拍了不少電影，為了令事業更上一層樓，她今年年頭決定返內地掘金，一口氣接了多部作品《封神》、《唐門-美人江湖》以及《黑金風暴》等，其中《72小時黄金行動》更榮登女一之位，與謝天華大演對手戲，由於密食當三番，不足大半年，Jeana已賺超過幾百萬，收入更是入行以來最高峰，之後的工作更排至年底，絕對「唔憂做」！

由於工作重心已轉移內地，再加上早年Jeana經歷了人生低潮，一手湊大她的公公婆婆，在不足一星期內先後離世，更令她深深體會人生無常，而她的親人大部分都在內地居住，故令她萌起移居上海之想法，並正物色當地物業，待一切安頓好，便會接埋父母到上海一起居住，望一家人團團圓圓。

Jeana日前受訪亦坦承自己有移居內地的念頭，她謂：「好感恩可以喺內地有咁好嘅開始，之前屋企嘅事（公公婆婆離世）令我明白人生無常，好想陪多啲屋企人，爸爸媽媽因為照顧細佬，所以喺香港，等通關之後，細佬返澳洲讀書，我就會接佢哋返嚟內地一齊住，始終我哋大部分親人包括嫲嫲都係內地，真係好想之後可以有更多時間見面，珍惜相處時間。」