成歷史顧問︱設計總監大讚張敬軒：冇張先生就冇呢個品牌

Sennet Frères首席創意及設計總監姚子裕Kev Yiu領軍設計的全球首次、歷史性地以《公主巡禮》中全部12位公主及2位女王角色奢華訂製服系列舉行時裝騷，張敬軒、胡定欣、梅小青、張寶儀、趙希洛、蔣家旻、蔡嘉欣、陳詩欣、王子涵、莊思敏、吳若希及丈夫Alex、楊柳青、楊埕、李美慧、何依婷、代蓮曦丹美、區文詩、雨僑及羅力威、李炘頤、鄧洢玲等現身支持。

Kev亦特別多謝張敬軒，因為他近年居於Alberose並致力為威爾家族歷史資料蒐集及研究，成為品牌歷史顧問，延續百年品牌並以全新形象重現人前：「沒有張先生就沒有這個品牌，亦沒有今日這個機會。」

羅力威偕太太雨僑到場，她最愛《魔雪奇緣》的安娜女王（Queen Anna）和艾莎女王（Queen Elsa）這兩套。二人表現恩愛；李炘頤（Alina）最愛灰姑娘：「因為灰姑娘會捱苦，之後就會有一個美好的結果，她覺得這樣的人生最有意義，灰姑娘有着一份堅毅精神。」問到Alina心目中的白馬王子條件，她甜笑表示：「現在的伴侶都OK！」再問到是否很滿意時？Alina笑言：「可以嘅！」對於童話式的婚禮，Alina表示都想在主題樂園舉行隆重婚禮，私底下再同屋企人旅行慶祝。

鄧洢玲（Elaine）笑言很想做灰姑娘、白雪公主等，最難忘是以前做模特兒工作時，曾到訪不同地方如美國、日本和香港的主題公園影相，十多日的旅程有很深刻的體驗，見識不同地方的公園特色，又坦言對白馬王子的條件沒有特定的要求，最重要是人品好、孝順、喜愛動物。其餘是樣貌端好、不太肥或瘦，還有高過她就可以了。