【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月廿三己酉土閉日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：理髮、裁衣、作灶

忌：開業、移靈、治喪

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、3、4、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座

不去改變任性態度，很容易跟身邊人爆衝突。

金牛座

正財運平平，不可貿然參與高風險投資方案。

雙子座

有力落實之前定下的目標，得到莫大成功感。

巨蟹座

財運上升，不起眼的慳錢招數也能積少成多。

獅子座

精神欠佳，做事缺乏動力，是時候好好休息。

處女座

偏財運欠佳，短線投資要慎重，輕率易損手。

天秤座

瑣事繁多，心不在焉，清空煩惱刻不容緩！

天蠍座

運勢有好轉迹象，讓你有雨過天青的感覺。

人馬座

理財要有規劃，免得陷入捉襟見肘的窘境。

山羊座

待人接物切忌縮骨，有困難才不會孤立無援。

水瓶座

信心十足，做事只要全力以赴，易取得成功。

雙魚座

投資涉及風險，宜穩陣起見，避免大額入市。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）猴 財運升

（跌）兔 阻滯多

鼠

人事問題層出不窮，提起精神才能解決。

牛

順風順水，是展現個人才華的最佳時機。

虎

正財運旺，多勞多得，今天要努力工作！

兔

是日沖煞，運勢低迷，諸事不順多阻滯。

龍

精神奕奕，活力充沛，事業發展具優勢。

蛇

做事快靚正，工作表現令上司刮目相看。

馬

想法正面，處變不驚，傾生意特別有利。

羊

生活如常，無風無浪，與家人相處融洽。

猴

財運亨通，投資眼光獨到，獲利冇難度。

雞

心不在焉，判斷力不足，易墮入老千局。

狗

行事剛愎自用，易鑽牛角尖，荷包受損。

豬

頭腦靈活反應快，可望在職場大展拳腳。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

[ST]論眉

中國成語關於眉毛的有：眉目傳情、眉飛色舞、迫於眉睫等等。讀起這些成語，我們就會幻想到面部的表情，甚至猜到表情背後的原因。

目前流行韓國女星的眉毛造型，既粗又直，許多女生不理會自己的臉形是否適合，眼形是否相配，一窩蜂地弄成直眉，以顯示自己貼近潮流。

在面相學，眉主31至34歲，代表內心思想、感情、兄弟姐妹運與朋友運等等。眉毛的吉相：眉形與五官相稱、眉色有光澤、眉長過目、眉不壓目、眉頭不侵印堂、眉順而貼肉等等。

眉毛，是人體毛髮的一種，我覺得，既然我們修整頭髮，選擇適合自己的髮型，可以為社會帶來正面的感覺， 試問，街上每個人都披頭散髮，我們就會聯想到，這個地區發生甚麼事了？肯定不是天災就是人禍。

所以說，眉毛也是一樣。有些人的八字，帶的木氣比較重，身體的毛髮就會比較濃，眉毛不修的話，看上去很散亂，不太美觀，尤其是女生。從相學上，眉亂則心亂，我相信，把眉梳理整齊，心理狀態也會得到改善。