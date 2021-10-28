老公捲勝利性交易醜聞　朴韓屏慘受牽連停工兩年

韓劇《茶煲阿四》的36歲女星朴韓屏於2017年與金融才俊結婚，翌年4月誕下兒子，於2019年復出拍劇的她卻因丈夫捲入醜聞而停工，至今都沒有新作品，而出道19年的她事業運麻麻，亦沒有男人運，過去已曾因為男友犯錯而無辜被鬧。

朴韓屏於2002年以雜誌模特兒出道，翌年參演劇集《窈窕淑女》，最令人印象深刻是她於2006年參演的劇集《茶煲阿四》。而她於出道初期便多次傳與男歌手SE7EN拍拖，但雙方事務所一直否認，後來朴韓屏的個人社交網被黑客入侵，遭人上載與SE7EN拍拖6周年時的合照，兩人才承認拍拖，其後SE7EN於節目《強心臟》中指早於練習生時便與對方交往，但SE7EN於2013年6月被踢爆在當兵期間去按摩院揼邪骨，連累朴韓屏亦被網民批評，兩人於2013年8月傳出分手，但遭事務所否認，至朴韓屏於2014年12月被爆與男星鄭銀宇相戀，兩人分手的消息才獲證實，12年的愛情長跑正式告終。

不過朴韓屏與鄭銀宇的戀情只維持半年，當時朴韓屏的事務所指兩人公開戀情後受到媒體關注，令兩人感到有壓力，連見面也受限制。而她於2017年11月與金融才俊劉仁碩結婚，翌年誕下兒子，但劉仁碩於2019年與Big Bang前成員勝利等人捲入與夜店「Burning Sun」有關的醜聞，其中劉仁碩因安排性交易及挪用公款等罪行，去年底被判監禁1年8個月，緩刑3年，朴韓屏亦因此暫停演藝活動，她正與家人在濟州島生活，並在濟州島經營咖啡店。

一直因為老公的醜聞而被鬧爆的朴韓屏近日傳出與Elrise事務所續約，似乎是密謀復出，事務所表示：「我們和朴韓屏的合約將於本月底屆滿，但基於演員和公司之間的信任，我們決定延續合作關係。」事務所又指朴韓屏有意復出，也接到不少新作的演出邀請，如果遇到好作品，她亦希望接拍，不過部分網民仍反對她拍劇，未知她能否順利回歸。