東方日報C1：周迅驚爆姊弟戀　拖結他手入酒店

內地女星周迅去年宣布與高聖遠離婚，不足一年，昨日驚爆疑撻着較她年輕13歲的內地樂隊結他手卓越，發展「姊弟戀」！2人日前更被撞破好事，在餐廳溫馨用餐後，手牽手離開並直返酒店！

現年47歲的「三金影后」周迅，2014年與美籍華裔演員高聖遠閃婚，不過之後屢傳婚變，至去年12月底，雙方透過社交平台宣布離婚，並同步寫下「祝安好」，為這段婚姻畫上句號。回復單身的周迅走出失婚陰霾，而且愈戰愈勇，宣布離婚後不足一年已疑有新戀情，被指撻着內地馬賽克樂隊結他手、現年34歲的卓越，日前更被發現撐枱腳，戀情曝光後一度登上熱搜。

撐枱腳互相夾餸

當晚，周迅與卓越會合一班朋友聚餐，2人並肩而坐且不時耳語，細聲講大聲笑，期間不時四目交投，又為對方夾餸，猶如老夫老妻，表情甜絲絲。大快朵頤後，他們牽着手一同離開餐廳，由於天氣寒冷，雖已戴上情侶Cap帽及穿上厚厚的外衣，但卓越似乎擔心周迅捱冷，突然伸手拉她的手塞進自己的口袋中，女方表現得相當受落，2人繼續糖黐豆，雙雙返回酒店。

三亞甜蜜慶生

據知，2人去年因合作內地綜藝節目《樂團的夏天2》認識，朝夕相對下萌生愛意。男方曾參加周迅組織的公益活動，並在台上合唱一曲《小毛驢》，表現相當合拍。有網友曾目擊女方現身馬賽克樂隊的演唱會，並在台下手舞足蹈，情深款款地觀賞演出。而她早前為品牌做了一份喜愛歌單，當中第2首正是卓越的作品，可見其傾慕之情。至上周，她又被拍得帶着男方出席好友聚會，似乎已融入彼此的生活圈，感情穩定。10月18日生日的周迅，更被網友踢爆與卓越在三亞慶生！

在音樂圈薄有名氣的卓越才華橫溢，畢業於四川音樂學院，以音樂製作人自居，擅長作曲填詞的他是樂隊的靈魂人物。他熱愛籃球和音樂，高中時已是校草，受歡迎程度媲美當年台灣偶像劇《流星花園》中的F4成員，更被指是「翻版鄧倫」和「翻版孔劉」。不過，他近年長期戴帽建立個人形象，有網友質疑其髮量是否欠充裕。而戀情曝光後，樂隊出身的他被指與影后周迅的經濟、身份及地位都有一段距離，故不睇好他們。

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