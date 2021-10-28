香港郵政發行「祝賀中國香港代表團在東京2020奧林匹克運動會取得卓越成績」特別郵票

香港郵政於10月28日發行以「祝賀中國香港代表團在東京2020奧林匹克運動會取得卓越成績」為題的特別郵票及相關集郵品。 (客戶提供)

【特約報道】香港郵政宣布於10月28日（星期四）發行以「祝賀中國香港代表團在東京2020奧林匹克運動會取得卓越成績」為題的郵票小型張及相關郵品，並由即日起接受預訂。

第32屆奧林匹克運動會於7月23日至8月8日在日本東京舉行。港隊健兒勇奪6面獎牌──男子個人賽花劍金牌、女子200米自由泳銀牌、女子100米自由泳銀牌、乒乓球女子團體賽銅牌、空手道女子個人形賽銅牌及女子場地單車爭先賽銅牌，創造歷史佳績，全城引以為傲。

為慶祝中國香港代表團的傑出成就，香港郵政發行別具意義的郵票小型張，嵌有一套五枚全新設計的郵票，分別展示了劍擊、游泳、乒乓球、空手道及場地單車項目，並印上所有奧運得獎健兒肖像，倍添收藏價值。

顧客可於即日起在郵票策劃及拓展處網頁（ stamps.hongkongpost.hk ）或Facebook專頁（ www.facebook.com/HKPStamps ）預訂該款郵票小型張及相關郵品，亦可下載並填妥訂購表格，交回任何一間郵政局（流動郵政局除外），或投寄至「香港郵政總局郵政信箱11968號香港郵政集郵組」或「簡便回郵15號香港郵政集郵組」（只適用於本港投寄）。郵政局亦備有訂購表格供取用。

有關上述特別郵票及相關郵品的詳情，可到郵票策劃及拓展處網頁或「郵購網」流動應用程式查閱。

此外，為祝賀香港運動員以兩銀三銅的佳績完成在東京2020殘疾人奧運會參與的比賽項目，香港郵政亦將發行另一款郵票以資紀念，詳情將於稍後公布。