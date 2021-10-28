賭命夫妻︱唔玩鹹濕轉搞核凸　蟑螂田雞乜都有

ViuTV節目《賭命夫妻》昨晚(27日)播出的一集，大玩「核凸」，5對素人夫婦要挑戰食蟲、飲田鼠酒，伸手入田雞箱及蟑螂箱，過程慘叫聲不絕，畫面極度殘忍。首先挑戰食蟲的「你吹．我食」遊戲，一個藏有炸蟲的長管，夫婦一個負責吹，一個負責食，Sam和Maegi首先放棄，餘下4隊過關。

之後輪到「救老婆」遊戲，老公負責食魚肝油加豆豉鯪魚，味道超咸，同一時間老婆要將手放入田雞箱內，似乎田雞比蟲更驚嚇，Rebehak未玩已驚到喊，Ruby亦皺晒眉，結果Rebehak和Ruby同告放棄。留低的Luna和Teris接受挑戰，不過2位人妻反差好大，Luna伸手入田雞箱內時，仍然面露笑容，十分輕鬆，反之Teris就嗌到似生仔般，Luna出言安慰無效，Teris繼續嗌到拆天，令人哭笑不得。

輪到「救老公」遊戲，老婆吃辣麵加辣薯片，老公就要伸手入放滿養殖蟑螂的箱內，隻隻蟑螂又大又生猛，阿匡將手伸入箱內時，驚到大叫兼紮紮跳，老婆Luna忍不住笑，但就慢慢飲水：「比大家睇耐啲。」似乎是玩老公，不是救老公，而Dennis就相對淡定得多。最後輪到飲田鼠酒，Dennis一人飲6杯飲田鼠酒，最終贏得兩萬獎金，而最大收穫是獲老婆Teris大讚Man。