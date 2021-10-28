世界骨質疏鬆日　香港壽臣山獅子會造福老友記

「2021世界骨質疏鬆日之《護骨防跌免骨折》醫生講座暨檢測活動」當日邀請了國際獅子總會中國港澳303區各位領導層和食物及衞生局局長陳肇始（左6）作主禮嘉賓。

【特約報道】香港人口老化，衍生各種問題，骨質疏鬆是其中之一。據世界骨質疏鬆基金會研究指出，每3位50歲以上女士，就有一位患上骨質疏鬆，每5位男士就有一位，比率相當高。有見及此，香港壽臣山獅子會從2015年開始，多次舉辦骨質疏鬆檢測及醫生講座服務。今年聯同香港骨質疏鬆基金會和香港中文大學賽馬會骨質疏鬆預防及治療中心舉辦「2021世界骨質疏鬆日之《護骨防跌免骨折》醫生講座暨檢測活動」，是次活動更得到國美零售控股有限公司冠名贊助，希望教育及提升公眾對骨質疏鬆問題的關注。

星光熠熠

活動當日，食物及及衞生局局長陳肇始、香港壽臣山獅子會活動主席黃偉廉、國際獅子總會中國港澳303區總監梁麗琴、國際獅子總會前國際理事文錦歡、香港壽臣山獅子會會長尹瑞琴、冠名贊助國美零售控股有限公司代表李文偉、香港骨質疏鬆基金會會長梁萬福醫生及尖沙咀街坊福利會蘇仲平院士作主禮嘉賓，眾位嘉賓在台上致辭時，致力宣揚大會主題。

香港壽臣山獅子會活動主席黃偉廉指希望透過交流、安排檢查，讓老友記能提高護骨防跌免骨折的意識，香港骨質疏鬆基金會會長梁萬福醫生提到更年期後的婦女，骨折的風險甚高，需要多加預防。食物及衞生局局長陳肇始指香港人口老化，骨骼健康是重要的公共衞生課題，老人家需要透過健康生活模式和對骨骼的認知，了解骨質強化的重要。

專題講座

當日有不同的專題講座，蔡德基醫生講述「長者脆性骨折的防治策略」、中醫師洪雙雙則教「長者骨骼保健與骨折後之調理」、香港骨質疏鬆基金會成員林文軒博士就教各位健肌防跌免骨折運動，練習防跌操。

評估攤位

當日服務了近600位長者，場內有不同的評估攤位為各位老友記作測試。視覺邊緣靈敏度測試區，會給老友記看特別設計的圖案，由他們講出答案，測試他們視覺的靈敏度，預防跌倒；下肢肌力測試讓長者做指定動作再計時，看是否能在指定時間下完成。最後治療師會讓長者單腳站立計時，若然能堅持30秒為之合格。在評估中不合格的長者，會即時為髖骨骨折高風險的長者登記，以便得到適當的治療。

送贈福袋

除了為長者評估，場內亦有不同的表演讓長者放鬆身心，活力十足的毛巾操、各位「獅兄獅姐」的歌唱表演，以及邀請藝人馮素波獻唱經典金曲，都讓會場氣氛保持高昂。最後大會向長者派發福袋，活動亦圓滿結束。