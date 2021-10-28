鄧麗欣有史以來尺度大親熱戲　畀咗馬志威！

由藝人鄧麗欣（Stephy）和馬志威合作的電影《12日》成為「第18屆香港亞洲電影節」開幕電影之一，他們今晚（27日）現身西九舉行的開幕禮，戲中二人由情侶演到夫婦，及有不少火辣親熱戲，Stephy笑言導演一早安排好，第一日開工便拍親熱戲，對導演的熱身方法也嚇一跳，而且是從影以來尺度最大一次，幾乎全裸，笑言與對手快速地擦出火花。馬志威亦講笑說打破了隔膜，他覺得親熱戲是男女朋友之間的平常事，Stephy即說：「有一場唔係好平常喎，喺戲院情不自禁親熱。」馬志威即說：「咁我未試過嘅！」

馬志威表示一直好欣賞Stephy，大讚對方靚女，能夠10幾年後合作，覺得是上世積來福分。他們對票房冇壓力，她覺得愛情片往往帶出一些訊息，好像戲中角色希望付出有收穫，便往往便陷入了漩渦之中，似有感而發說：「我自己知道一個道理，如果唔好諗咁多收穫，喺愛情或人生上就可以釋懷多啲，冇咁執着。」

提到被網民發現經常Like舊愛邱勝翊（王子）的貼文，她說都有向對方派Like，認為是朋友之間的社交禮貌：「我畀咗Like佢做Body Check個Post。（係咪有伏線復合？）我畀好多Like人，大家係朋友。」