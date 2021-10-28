小眾品牌之選　奶茶手袋最顯氣質

踏入秋冬，是時候給自己換新裝！近年來大熱的奶茶色設計潮流從衣服吹到了手袋，手袋不止是衣服的搭配單品，更是顯示個人品味的細節之處。雖然黑色手袋非常百搭，但是經常使用黑色的單品未免顯得有些沉悶，不如轉變一下風格，用奶茶色系手袋走氣質文藝風。如果嫌奶茶色系太熱門，容易撞款，這裏推薦私藏的3家小眾且質感好的品牌，能讓你盡情挑選不易撞款的奶茶色系手袋！

巴黎柔軟餃子

Beracemy來自時尚之都法國巴黎，創立於2009年。品牌手袋的特點是簡約柔軟的線條，設計注重功能性的內置空間，配以歐洲及世界各地的優質皮革，製作出一個又一個輕巧、實用性高、富有細節和趣味的手袋。溫和的奶茶色系配合品牌設計柔軟線條的手袋，一定能成爲時裝迷衣櫥內的百搭單品！今季主打的Nadia系列的天然粒面牛皮手挽袋是別致的餃子形狀，柔軟質感和清晰細緻的皮革紋路，兼具抗刮花特性，毋須小心翼翼使用。品牌還推出了很多具簡約特質的奶茶色系手袋，包括Jeremy水桶型單肩袋、Gabriella迷你背包和Nina單肩袋等。如果對這個品牌的手袋心動，不用專程飛到巴黎購買，中環IFC及沙田新城市廣場新開了兩間專門店，讓你不受局限在舒適的空間體驗購物樂趣。

王妃至愛

英國皇室成員都愛用的Strathberry手袋，是來自蘇格蘭愛丁堡的品牌，由一對設計師夫妻Leeanne與Guy Hundleby在2013年創立。品牌的皮具每款都是以西班牙工匠手工製作，手袋上的金屬桿是品牌的標誌性設計，品質跟精品名牌不相伯仲。英國凱特王妃（Kate Middleton）也經常用這個品牌的手袋，最出名的莫過於Strathberry的Multrees Clutch，品牌具有美感的極簡設計符合皇室的高貴形象，但品牌手袋的價格卻很親民，一般款式5千以內就可以入手。

紅星力捧

2016年誕生於美國的手袋品牌Senreve，名稱是法文的「感官」與「夢想」，手袋是由意大利工匠手工製造，設計靈感源於現代女性。手袋的優雅的外觀與實用空間，讓品牌在創立短短幾年就在歐美時尚圈走紅。連演出Marvel隊長的Brie Larson、荷里活女星Anna Kendrick、時尚Icon Aimee Song和Jenn Im、模特兒Taylor Hill等歐美名人都是捧場客。