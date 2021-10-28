《永恆族》首映祖莉獲子女撐場　二仔怕醜缺席

由華裔美國女導演趙婷執導的漫威超級英雄片《永恆族》（Eternals）周三（27日）於英國倫敦舉行首映禮，有份參演的安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）以黑白色晚裝長裙示人，獲5名子女撐場，包括20歲養子麥杜斯（Maddox）、16歲養女莎夏娜（Zahara）、與男星前夫畢彼特（Brad Pitt）所生的15歲女兒舒蘆、以及13歲孖生仔女諾克斯（Knox）與慧雲（Vivienne），獨欠17歲養子柏斯（Pax），據稱他因為生性怕醜，不願現身公開場合。

小時候喜愛男裝扮相的舒蘆，繼續「轉性」變回女性化穿着現身。安祖蓮娜表現親民，於藍地氈為粉絲簽名與合照。

女主角華裔英國女星陳靜（Gemma Chan）穿上閃閃黑色露臍晚裝長裙，片中另一拍檔莎瑪希爾（Salma Hayek）則以閃閃紅色露單肩晚裝長裙，同樣華麗奪目。莎瑪亦罕有帶同14歲女兒Valentina Paloma Pinault一起出席，Valentina婷婷玉立，被網友大讚靚女！