【專家拆解】學識睇圖則　免墮裝修陷阱

家居裝修，第一步就是需要設計圖，但又未必人人都有設計及繪圖天分，今集《自己屋企自己救》就嘗試畫圖則。今次試用網民推介的室內設計程式《Sweet Home 3D》，程式用法簡單，介面分為4個部分，分別可以選擇不同預設的傢俬電器、平面圖、3D圖。

室內設計師Tim Ho就指，這類室內設計程式雖然方便上手，但製作的圖則太簡單，只可作參考之用。其實設計師開始設計時，需要繪製不同類型的圖紙，包括單位現況平面圖、清拆圖、傢俬位置圖、電燈分布圖、牆身物料圖等，清楚列出內容，確保消費者或裝修師傅明白步驟。最重要是傢俬的標示圖，每件傢俬都有設有號碼，並附設傢俬廠圖對照，顯示傢俬尺寸、物料等詳情。值得一提是，設計團隊進場後，更會進行「彈墨」工序，意思是在地上繪畫出傢俬的尺寸，讓客人感受視角及空間感，再修改傢俬的尺寸，客人確認後才開始生產。圖紙確認後，最後就會透過專業軟件繪畫模擬實境圖。

Tim補充，業界有時出現不清晰的內容，令消費者感覺受騙，所以圖則內容必需清晰，避免誤解。他提醒新樓裝修時，如果改動間隔的話例如拆掉房間牆壁，要注意牆身的電掣或者地台的穿崩位，美化上述位置的話就會增加裝修成本。而舊樓改動坐廁位置，一定要詢問裝修公司或設計師會否出現壆，如有的話就要清楚畫在圖上。