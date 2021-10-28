連眼珠都有戲︱鍾嘉欣演技飛躍　啷住眼淚講大道理

藝人鍾嘉欣相隔2年再拍無綫台慶劇《星空下的仁醫》，雖然佢嫁人生B後，近幾年明顯減產，對上一齣作品係2018年嘅《再創世紀》，不過「嘉欣BB」嘅演技冇退步過。好似喺《星》中，飾演外科醫生「章以芯」嘅佢，為小演員睿睿做手術時，副手「戴日進」突然昏倒，鄭嘉穎飾嘅「許甘楓」嚟幫拖，但係睿睿嘅心臟仍無法正常運作，搞到嘉欣難過到喊。

喺戲內面，鄭嘉穎安慰佢話冇醫生會希望病人死喺手術台上，就算救唔到，都唔係醫生嘅錯，但啲眼淚喺眼度啷啷吓嘅嘉欣，就用好沉重嘅聲音話：「當初我哋點解選擇外科而唔係內科，係因為我哋心急，想立即知道可唔可以幫到個病人，如果最終我哋救唔到佢，誰會唔傷。」跟住佢情緒再激動啲，對眼再紅啲咁扁住嘴話：「可能我就嚟做人媽咪，所以我感覺到原來面對死亡喺幾咁難受，我唔知點面對佢媽咪，我唔知點同佢講。」

就喺呢場幾分鐘洋葱戲，啲網民大讚嘉欣連眼珠都有戲，話佢以前拍喊戲已夠逼真同自然，呢次嘅演繹抑制住崩潰情緒嘅戲，更加做出內疚感，好真實。個個粉絲都掛住嘉欣嘅戲，咁其實佢依然喺加拿大嘅生活又過成點呢？有網民就喺間美甲店遇見嘉欣都嚟修甲，話嗰日佢雖然素顏，但狀態依然好好，連把聲都溫柔過人，當粉絲要求影合照時，嘉欣好爽快：「好呀。」個粉絲又八到原來嘉欣成日嚟修甲，可見佢雖然唔使拍戲，但都會注意儀態，時刻都保持住最佳狀態，拒做「加拿大大媽」，係個專業演員。