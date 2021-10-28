香港美酒佳餚巡禮新體驗　品酒歎中菜大師發辦

熱愛美酒佳餚的香港人，每年最期待的盛事，其中一個就是今年11月1日至30日舉行的香港美酒佳餚巡禮，由於疫情關係，今年香港旅遊發展局推出不同的活動，遍布港九，讓參加者走勻全港體驗品酒樂趣，同時間亦有各式主題的「線上」活動，讓大家盡情品味。

全新的「遊『酒』香港自助行」，大家只需要持不同價值的品味證，可以於堅尼地城、中環、灣仔及尖沙咀指定的約50間餐廳，以優惠價品嘗期間限定的美酒小食，頭100名飲遍20間餐廳或酒吧的人士，可獲贈品酒套裝及指定郵輪提供的4晚航線HK$1,000「抵用券」。

想安坐家中慢慢嘆的話，可參加「美酒佳話On-air」網上直播節目，市民可預訂限量發售品酒套裝，直送上門，在指定時間和專家在線上交流。今年國際知名酒評家James Suckling會和各位搶先品嘗市面仍未出售的法國波爾多「期酒」，另外可和其他品酒專家試飲各款特別版體驗裝，款款都有驚喜。

有酒豈能無餚？同樣是全新推出的品味體驗活動「大師發辦」，集齊18間高級中菜廳推出的大廚辦主題套餐，當中分為米芝蓮精選、師傅出馬、年輕新星和匠心美饌幾個部分，每間中菜廳的菜式都別具風格，於10月26日開始在指定網站開放預約，想試就要把握機會。

三星之選

要數香港的三星米芝蓮食府，香港四季酒店龍景軒連續13年獲此殊榮，餐廳是次推出的6道菜大師發辦菜譜晚餐，包括有4款葡萄酒配搭，當中不乏創意菜式，看似炒飯的XO醬法國乳鴿崧炒米型意粉，是陳恩德師傅從幾年前吃過的飛機餐作靈感改良，配上自家製的XO醬，惹味有口感。

五行養身

秋日轉季，正適合補身，剛於今年得到米芝蓮一星的香港JW萬豪酒店萬豪金殿，推出五行養生宴，中餐行政總廚鄧家濠師傅以《黃帝內經》的中醫學養生概念及五行相生相剋的理論，選用不同顏色的食材來設計菜式，套餐有5款調節身體的小吃和5款主菜，利用五行相生的法則進補。一道矜貴的杏仁濃湯煎花膠，養顏花膠配生津潤肺的杏仁濃湯和清新安神的百合，做法新穎別致。

八大菜系

香港集合了不同地區的菜色，中菜菜系亦百花齊放，中環的卅二公館一向是港人和外國人喜愛的中菜廳，行政總廚李文星師傅擅長融入不同地區的菜式，配合精緻的擺盤奉客。今次推出的8道菜「星煮場」菜單，就集合了廣東、福建、河北、江蘇、潮州、四川、上海及香港8個地區的菜系，想知道有咩特別的菜式，就要留意喇！

新派粵菜

除了傳統的中菜，近年流行新派風味，尖沙咀六公館行政總廚洪貴賓師傅推出的秋季限定廚師發辦套餐，就以各地的食材和創新的意念打造廣東菜，如意大利茄青花椒浸東星斑是將番茄打蓉後加雞湯煮成汁，配以醃1晚再煎香的東星斑，酸爽鹹香，師傅還會按每日食材供應來微調菜單，讓客人吃到最新鮮的美食。