靈敢侶情：送禮的禮儀

曾經收過一份讓我氣得立即丟棄的禮物。

話說，我一向不收首飾類禮物，結婚時有朋友想送手鏈，都被我斷然拒絕。因為，我的皮膚對部分金屬有嚴重過敏，接觸後會出現紅腫、灼傷感和水皰，所以，我從不佩戴飾物，包括婚戒。但是，以前我對人很有戒心，於是從未透露，免得被人作弄。

然後在數年前，一位好友在認識後的第一個生日送來一條頸鏈，基於信任，我說出金屬過敏一事，誰料，她在之後的節日，繼續送我手鏈、頸鏈、手鏈，總之就是loop住咁送。

屢勸無效之下，我惟有像阿媽般罵她：「唔好再嘥錢，我真係唔會戴！」想不到，她卻在接下來的聖誕，給我送上一個更巨型的金屬——一棵以金屬造的聖誕樹，端上來時，還哈哈大笑，我一怒之下丟出門口，她才說，覺得捉弄我是友情深厚的表現。

念完別人，那我又是否送禮高手？不，我也送出過一份無聊的禮物，就是天上的星星。

當時，收星星禮物的朋友在娛樂圈熬得很痛苦，自信沒了，還得承受觀眾的反應，我見外國有網站售賣「星星命名」的服務，即是以收禮人的名字去命名天上的星星，雖然禮包盛惠近一千港元，裏面只有一張證書、星星座標圖、鎖匙扣和心意卡，我二話不說便買了，還在心意卡寫上：願星塵為你鋪路，you're my superstar。

心意雖有，但現在想起，的確是無聊。

隨着工作忙，社交生活少了，如今會令我花時間送生日禮物的，就只剩下教室的會員。不過所謂的禮物，只是幾塊由我親手做的大曲奇，送出去，只希望他們吃得開懷，即使將來有不如意的時候，仍會想起：世上還有人願意為自己做甜品。

送禮，有人為了自娛、也有人像我般無聊，但即使收到不喜歡的禮物，數年之後回想起來，知道對方心裏有自己，感覺都是暖暖的。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共度時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰echow03