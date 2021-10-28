【營事檔案】鴨胸包菜卷　高蛋白選擇

天天外出用膳都是多肉少菜，辛苦工作回家後，想自己下廚健康一點，但又不想花長時間烹調兼要清潔廚具，煮完一頓飲餐簡直比上班還要辛苦。這個食譜就十分適合時間不足的你，既不用開火，又有多種不同的蔬菜，營養十足，而且簡單又易做。

鴨胸比想像中健康

鴨胸肉除了香煎及滷之外，更可以好像韓式燒肉那樣用菜包來吃。鴨胸入口比較嫩滑，更帶有獨特的香味，用來代替豬腩肉可謂非常適合，因為每100克的鴨胸大約有200卡、10克脂肪及25克蛋白質。如果將鴨胸的外皮去掉，脂肪量更可大大降低，甚至可媲美雞胸肉，是低脂高蛋白的好選擇。

蔬菜醬汁不會少

這個食譜包括了不少蔬菜，而它們各有不同的營養。黃椒、紅椒的營養價值差不多，可以為我們補充維他命C，有助維持免疫系統的健康，而且，黃椒、紅椒都含有豐富膳食纖維，可以補充外出用膳而導致膳食纖維不足的問題。韮菜味道剛烈，配搭起來味道更佳。調味方面就選用了芥辣醬，是一款熱量較低的醬料，更不含脂肪，十分適合作調味用。注意不要買錯蜂蜜芥辣醬，蜂蜜芥辣醬中的脂肪含量可是高很多呢！

【鴨胸包菜卷】

材料：

煙鴨胸 250克

黃椒 半個

紅椒 半個

韮菜 15條

酸白蘿蔔 15片

芝麻葉 15片

芥辣醬 適量

做法：

1.煙鴨胸切片，黃椒與紅椒切條備用。

2.韮菜用水煮軟，備用。

3.煙鴨胸煎熟，備用。

4.先擺上酸白蘿蔔片、再擺上芝麻葉、黃椒紅椒條及煙鴨胸片捲起即可。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。