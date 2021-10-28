Let's Party！林二汶聖誕節連後台都冇

歌手林二汶繼今年初舉行處女紅館騷後，相隔未夠一年她再「添食」，決定聖誕節在麥花臣開騷，更由平安夜玩到Boxing Day，而是次主題是嘉年華，全場不設舞台，並邀請一班從未參與她任何演唱會的特別嘉賓，與觀眾互動大玩集體遊戲，亦設有Dress Code，實行與Fans普天同慶聖誕節。

日前她為音樂會拍攝宣傳海報，穿着白色有趣服飾拍照，被銀色紙條吹到面容扭曲，非常爆笑：「睇到我影嘅相就知今次音樂會好繽紛同埋充滿節日氣氛，既然大家今年聖誕出唔到埠旅行，就梗係睇騷啦！上次紅館演唱會係我人生同事業嘅里程碑，好多回憶同我嘅音樂，今次唔只有我嘅音樂，仲有好多其他嘢，我嘅騷通常都會同觀眾好多互動，今次會有更多。」她透露今次音樂會概念和舞台設計︰「今次開四面台，我構思嘅時候諗，麥花臣係一個可以同觀眾好親密嘅場地，點樣可以同觀眾互動？所有入場觀眾都係表演嘅一部分，到時可能會有Dress Code，而個舞台喺地下，即係入場睇唔到一個升高咗嘅舞台，甚至乎冇後台，所謂『台前幕後』都喺晒場館嘅中間，全場係一個大Party。」

二汶透露今次表演嘉賓會是其即將開辦音樂學校的學生，又適逢音樂會公布日期正是她的39歲生日：「希望大家送一份好好嘅生日兼聖誕禮物畀我，到時一齊入場同歡共聚，迎接新年！」另外，宣布開騷同時，新歌《自白的勇氣》亦於明天（29日）推出，雙喜臨門！她為此寫下文案，其中寫道：「一個人面對自己的時候，往往就是最難堪的時候。很多問題慢慢浮現，大部分都是你不想面對的。就如面對一堆骯髒的碗碟，清水灌進來，一切不堪入目的盡現眼前。讓清水繼續流，清晰一點了，等清水再流多點，骯髒漸漸退了，我們感覺又好一點了。」