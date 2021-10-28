馬詩慧生菜上身領軍行騷 　譚仔CEO驚喜現身

為迎接譚仔雲南米線(「譚仔」)25周年，以及推動本地設計及文化產業的教育發展，近日譚仔與香港知專設計學院(「HKDI」)合作，找來逾30位修讀時裝及形象設計及傳意設計學系的學生，參與「譚仔姐姐2046未來制服設計比賽」，為一眾譚仔姐姐設計25年後的制服，並於今日（28日）舉行的一場虛擬時裝騷中展示。學生們均創意無限，如把生菜融入設計、生菜與芽菜及港式霓虹燈聯想在一起等，而於今次比賽勝出的學生，除了將為譚仔設計今年全新制服外，還會獲得獎學金，部分表現卓越的學生，更有機會獲得廣告公司實習機會。

於今次的時裝騷中，大會邀得名模馬詩慧（Janet）為今場騷助陣，帶領一眾模特兒如Jessica C.、沈殷怡（Shirley）及劉沛蘅（Hillary）等，人氣十足的媚姨及多位真正的譚仔姐姐，包括「譚仔姐姐首席KOL」紅梅姐、「葵芳店店長」菊姐、「彩明店店長」進姐、「東涌店店員」珍姐及「樂富店店員」鈴姐，紛紛穿上HKDI學生的設計作品走上天橋，實行分一杯羹，眾姐姐雖然零行騷經驗，但於台上也有板有眼，表現不俗穿上學生們設計的未來制服登場。

身兼時裝騷編排總監及模特兒導師的Janet率先登場，穿上生菜造型上衣與貼身剪裁長褲，為時裝騷揭開序幕，見慣大場面的她，對於今場騷的主題及服飾大呼過癮，她說：「真係好有趣，已經好耐冇行騷，雖然效果出嚟係有啲搞笑，但我覺得製作十分認真，大家都當正係真正嘅時裝騷去做，好好玩。以前行騷真係當食生菜，今次就真係一棵生菜放喺身上面，非常新鮮。」

而「有料之人」Shirley則穿上新派旗袍，成功谷出湯碗胸，再加上高衩裙騷美腿，可謂上下都露，輕易搶Fo，她更賣口乖指向來勤力Keep Fit，故憑住弗爆身形，甚麼剪裁服飾也能駕馭；另邊廂的「警鐘胸」Jessica C.今次雖然性感欠奉，僅以遮到上頸的連身裙上陣，即使背後有個如孔雀開屏的裝飾，但相對於Shirley確實頓時被比下去，幸她轉數快出口術，以美式口音講譚仔話：「我係譚仔姐姐！」引來全場爆笑，成功挽回分數。至於Hillary就以宮廷Look走可愛路線，透露今次行騷感覺特別又有趣，面對同台有不少經驗模特兒，也不放過偷師機會。

除了一眾模特兒於天橋穿上創意無限服飾，展現自信一面外，就連譚仔國際集團主席兼行政總裁劉達民（Daren）亦非常貼地，加入戰團玩埋一份，於活動尾聲驚喜現身，穿上直條西裝的他架上墨鏡，一副「時尚教主」型爆造型登場，甫出場一臉Cool爆樣手指向前方，及後才緩緩除下墨鏡，並展現笑容率領一班模特兒謝幕，引來全場尖叫聲不斷。於時裝騷T台上表現輕鬆的Daren，當談到公司未來方針即回復專業，他表示：「譚仔除咗專心做好每一碗米線之外，都有望可以回饋社會，推動本地設計同文化產業嘅教育發展，畀到學生創意思維同發揮，亦寓意公司可以繼續發揮創意、努力發展，繼續成為最受歡迎嘅米線店。」