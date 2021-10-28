專攻低頭族　頸部按摩器按埋腰腳？

低頭族長期使用手機，久而久之就有肩頸膊痛等都市病。坊間有不少按摩器為紓緩以上痛症而設，ITSU本月推出的「頸輕Zone無線版」是其中之一，它是一款手提式按摩器，內置12個按摩頭，提供仿人手的按摩體驗，同時配備溫熱理療功能，能夠紓緩肌肉痠痛，令深層肌肉也得到照料。

它採用了儲電式設計，毋須插電也能使用，運作15分鐘後電源自動關閉，避免使用過度造成肌肉損傷。另一賣點是體積只有150x190x300，可放入背包周圍去，而除了按頸，附合人體工學設計的它，還可應用於腰、腿等部位，一物多用照顧都市人常見痛處。

操作方面，透過單一按鍵便能控制按摩方向及開關熱敷功能，算是容易使用。美中不足是力度無得調校，另外有線版本提供紅、藍、綠3色，此無線版只得啡色，略嫌顏色選擇不夠多呢！

同場加映︰

韓國Hyundai多功能氣囊護膝按摩器內置6組氣囊，能針對腿部、膝部和足底進行獨立按壓，並提供強 、中 、弱3段力度及加熱功能。機身約為2.6kg，重量跟一般手提電腦相約。