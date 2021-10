歌手JW(王灝兒)今日(28日)約埋3位女仔朋友去主題樂園玩,唔知係咪臨近Halloween,佢哋悉心打扮齊齊變身做米妮,但喺入園之前就先化身做車衣女工,喺車入面分工即製紅色波點泡泡裙,另外,佢哋夾埋戴同一個紅底白點髮箍同口罩,仲好有心思咁喺口罩上面整埋個黑色鼻,為盡興做足準備!

佢哋4個無論喺身高、身形都差唔多,加上同一米妮裝扮,簡直好似「四胞胎」咁款!遊走喺樂園入面搶眼程度達百分百,身邊嘅途人不停向佢哋行注目禮,之後又見佢哋勁Sweet喺城堡前面攬實影合照,盡顯姊妹情!而JW亦有實時Update社交網︰「You be my Mickey, and I'll be your Minnie!」冇份去玩嘅男友就抵死留言:「And you will be my Auntie.」JW秒覆「Hi uncleee」,隔空打情罵俏,唔放過任何放閃機會!