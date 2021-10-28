清淡爽口新酒　郊遊野餐一樣啱

雖然唔知秋日係咪品酒嘅季節，但近日確實有不少新口味酒類登場，有本土元素嘅新口味手工啤酒、又有無酒精即飲雞尾酒，罐裝包裝仲好適合秋日郊遊野餐BBQ享用添！

陳皮手工啤酒

有飲開手工啤嘅酒友都知道香港本土都有唔少手工啤酒品牌，友（YAU）可以話係其中一個較為人悉熟嘅人氣品牌，秉承推廣本土味道為大宗旨，用上地道食材釀製出波友（Lager）、發燒友（Pale Ale）及最佳損友（Tangerine IPA）3款手工啤口味，最近為「波友」改良配方，酒精度更由5.5%調校為4.8%，保留手工啤酒風味之餘更易入口，任何飲家都啱飲，而全新配方在經典嘅拉格啤酒上添新變奏，特別注入充滿本土特色嘅陳皮同活力十足嘅柑橘香氣，餘韻十足，特別適合喜歡試新嘢又不想偏離日常口味太遠、又或初嘗手工啤酒嘅新手作入門之選；新配方口味更與燒雞、沙律及白芝士等搭配非常夾，輕盈嘅麥芽酒身滲透住淡淡柑橘香，有助提升食物嘅原味之餘，亦同時增加食物層次感。此外，由即日起至11月14日、逢周五、六及日，品牌更會走勻港、九新界各區舉行「今日友啲嘢派！」活動，派發全新改良配方嘅「波友」罐裝啤酒添呢！

無酒精雞尾酒

唔少絲打喜歡飲雞尾酒，酒量差一點嘅，兩杯落肚隨時High High哋，想放縱一點都唔得，而素以研製無酒精烈酒而聞名嘅Lyre's或許幫到各位絲打。品牌早前推出全新即飲裝雞尾酒系列，全是罐裝預調雞尾酒，有Amalfi Spritz、Classico、G&T、Dark 'N Spicy、American Malt & Cola 5款口味，由風味、香氣到色澤均真實地演繹經典雞尾酒味道，不含堅果同麩質，連素食人士都啱飲，加上每罐熱量只有73卡路里，適合追求健康生活模式人士需求。即飲罐裝可以直接冷藏，雪凍直接飲用，秋日郊遊野餐亦合適。大家也可用酒杯加冰享用，想口感豐富一點，甚至可以加入不同材料搭配或點綴呢！