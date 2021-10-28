村島未悠 G奶再戰寫真界

休息係為咗行更遠嘅路，呢個道理對於寫真女神嚟講，同樣適用，畢竟佢哋都係人一個，不斷工作唔休息，好易捱到殘。正如今期「世界Cup」主角村島未悠，經過3年嘅休息，最近再次「胸襲」寫真界，狀態真係弗到爆，令好多粉絲刮目相看！

自信心十足

人無完人，金無赤足。就算喺靚女眾多嘅日本寫真界，都好難搵到一位完全零缺點嘅極品美人，之但係能夠喺業界企穩陣腳，肯定有佢嘅吸引力，今年23歲嘅村島未悠就係一個好例子。講真阿妹算係好靚女，青春逼人，眉清目秀，笑容甜美，雖然棚牙有少少哨，但完全冇影響到佢嘅自信心，事關佢嘅身材出眾，胸前有一對G Cup大肉彈，襯埋一身嫩白肌膚，實在太吸睛！

選美攞冠軍

未悠自細渴望成為藝能人，初中時入咗大阪嘅專業表演者培訓學校就讀，2013年加入少女組合Bunnies，3年後轉投另一支主打跳舞同聲樂嘅組合CHERRSEE，並且改以MIYU為藝名。2017年，未悠開始拍水着寫真，仲喺《Young Animal》雜誌主辦嘅選美活動「YA寫真姬2018」中奪得冠軍添！

改名再出發

不過，未悠喺2020年從組合畢業後，一度消失於寫真界，令好多粉絲都心掛掛。幸好，最近未悠終於有新動作，喺暫別寫真界3年之後，再次為雜誌《Weekly Playboy》拍寫真，為重新踏上寫真女郎之路打響頭炮！另外，未悠特別開設個人視頻，希望可以拓闊觀眾層面，睇嚟佢真係好想喺演藝事業大展拳腳喎！