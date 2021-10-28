兩愛犬爭風吃醋　盧頌恩要偷情式同「妹妹」玩

藝人盧頌恩（妹頭）有兩頭愛犬「妹妹」與「金金」，但「兩姐弟」經常為她爭風吃醋，每次都要閉門跟「妹妹」玩耍似足偷情。雖然姐弟倆在家不時開拖，但在外會連成一線抗敵。妹頭認為狗狗都是前世的有緣人，今世才會回到自己身邊，所以她只想愛犬們在短暫生命中活得開心！

妹頭養了一大一小兩隻狗，大狗叫金金，是金毛尋回犬，今年差不多5歲，細狗叫妹妹，是白威品種，現年6歲，是一對鬥氣「姐弟」。妹頭透露自小對狗情有獨鍾，但奈何媽咪不喜歡，直至自己搬出來住才有機會飼養：「當你返到屋企，狗狗就會衝過嚟，感覺好溫暖，佢哋真係又乖又純真。」妹頭先養妹妹，後養金金：「我想妹妹有個伴，妹妹性格巴辣，所以要搵隻性格溫純嘅狗，覺得大狗比較乖，金金的確好乖。」雖然一心為妹妹找伴，不過兩姐弟經常狗咬狗骨，又會爭寵呷醋：「我每次叫妹妹，金金就會過嚟，我叫金金，妹妹又會過嚟，所以我要調轉兩個名叫。每次我同妹妹玩玩具都要關埋房門先可以，否則佢哋會打交，我同妹妹好似變咗偷情咁。」姐弟看似感情不佳，其實十分着緊對方，每當其中一隻被帶出街，另一隻就會發出低泣的叫聲，而且當在外遇到其他狗狗挑釁，姐弟倆定必一致對外。

講到不少主人都會訓練狗隻服從指令，妹頭坦言初時滿有雄心壯志，但最後只教懂牠們「Sit」與「Hand Hand」兩個指令，但她已心滿意足：「我覺得狗係前世同你有緣分嘅人，今世就返嚟你身邊，所以我只係想佢哋十幾年嘅生命中開開心心陪住佢想陪嘅人。」