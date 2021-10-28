神奇性愛遊　可遇不可求

四仔最迷人之處在於內容有真有假，滿足觀眾嘅性幻想！乜嘢係真？當然係指男女脫星喺演出床戲時打真軍。乜嘢係假？自然係指劇情誇張到令人難以置信。好似今次介紹嘅3套作品，以神奇性愛體驗為賣點，真係令人眼界大開！

虛幻紅房

講到劇情誇張虛幻，呢套由Wicked Pictures推出嘅《The Red Room》絕對有資格入圍。影片由去年於AVN頒獎禮獲得最佳導演嘅Seth Gamble執導，仲搵嚟今年喺AVN頒獎禮獲得年度最佳脫星嘅Emily Willis孭飛，聯同Kenna James、Lena Paul同Aidra Fox等幾位天后級脫星一齊演出。故事講述有間神秘紅房，總係喺慾火攻心男士附近出現，入到去會有位神秘索女瞓身招呼，所以每位進入紅房嘅男士都會樂而忘返，結果失陷喺房中，係咪好奇幻呢？

熟女私竇

熟女嘅吸引力在於舉手投足散發住迷人嘅風韻，而且喺性方面有番啲經驗，玩起上嚟比後生女放得多。呢套由MariskaX Productions製作嘅《Orgy》，唔單止將熟女魅力發揮得淋漓盡致，仲為大家帶嚟奇幻嘅情慾體驗。影片由著名脫星Mariska X自編自導自演，演出陣容仲包括Amber Jayne、Olga Love、Asia Rae等多位人氣脫星。故事講述以演出狂野見稱嘅男主角，喺某個晚上誤闖一間大屋，發現屋內正舉行換伴派對。面對一眾熟女嘅瘋狂色誘，男主角最終招架唔住，從此陷入情慾嘅幻覺之中。

極度主觀

唔少四仔作品都會以主觀鏡頭拍攝，令觀眾有更佳嘅視覺體驗，呢套由BANG!炮製嘅《Forbidden Pleasures #2》算係近期嘅佳作，除咗搵嚟Skylar Vox、Daisy Stone、Lola Fae、Demi Sutra等人氣脫星演出，亦係少有加入劇情嘅主觀拍攝作品。內容講述男主角搬入新居後，經常被女鄰居嘅呻吟聲滋擾，某日終於忍唔住投訴，但被強行拉入屋，同女鄰居進行一后二王嘅性遊戲，算係一套觀賞性極高嘅作品。