42歲台灣天后蕭亞軒(Elva)今年年初因被愛犬咬傷面部,需要做手術及留院達一個月,引起粉絲們擔心。事隔多個月,原來她的臉部傷勢仍未痊愈。她在社交平台上載躺在梳化上用儀器敷臉的相片,見她神色凝重、笑容欠奉,令粉絲們再替她感到憂心,她表示:「My baby face please get better soon / but I already see it coming (我的娃娃臉請快點好起來/但我已經看到它來了。)」

不過有網民把焦點放在Elva發文上Tag的幾個帳號,發現連遠在加拿大的黃皓「justinwongho」都被標註,有人問:「為甚麼要@justinwongho?」傷勢未愈,感情事也令Elva困擾,她之前發文表示:「喜歡痛楚!」即惹來網民揣測她與男友黃皓感情仍未修補,有傳黃皓短期內將不會返回台灣,並已對Elva已心死,今次Elva特別標註男友,網民指她似是想令男友關注,可以箍煲成功。