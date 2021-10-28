朋友想生B　周奕瑋日本幫手求御守見到神迹！

「日本達人」周奕瑋（Jarvis）主持《周遊》系列後，即成為香港人旅日的指標，疫情前不少粉絲都愛跟着其推介到當地「尋寶」。雖然刻下遊日無期，但他卻私藏大批御守「望梅止渴」。本身不算迷信的他，對日本寺廟及神社卻有情意結，多年來參拜許願後都愛購置御守傍身，戰利品上百，但原來是「錯誤示範」，他說：「求得御守後靈驗期一年，過咗之後就要化咗再求過新嘅，但好多人包括我自己見靚，都唔捨得唔要。其實都有個折衷方法，就係取出裏面個『芯』化咗去就得，因為嗰個係御守體，相傳係靠嗰樣嘢吸收能量。」

問到最靈驗的一次？他說：「唔算係我親身經歷，有次去神奈川嘅神社拍攝，喺嗰度會見到有相撲手抱住啲BB鬥喊，傳說喊得愈大聲就愈好，嗰度啲夫妻相信拜完就好大機會求子成功，而咁啱都好多成功嘅個案。喺嗰度有種御守係差唔多拳頭咁大嘅神石，咁啱當時我有個年約40嘅女性朋友想生仔，但佢係好難先會懷孕到嗰隻，我咪試吓幫佢求囉，點知求完一年左右佢終於有咗，信不信由你喇！」

提到「至愛」，他介紹「紅格仔」御守，原來「有來頭」﹕「佢來自大坂堀越神社，一生一願，即係話每個人一生只可以買一次，買到後要喺現場誠心許願即場作法。」而另一個比較特別的御守，則代表着友情：「喺關西拍節目時去神社，嗰度嘅御守相當特別，要信眾自己去石堆『尋寶』，好似我執到3塊石，係其他人喺上面寫上『五』、『大』、『力』3個字，然後袋好佢，覺得靈驗我就再返去，自己搵石仔寫字再放低，等其他信眾執。工作人員覺得好得意，所以大家齊齊執石，感覺好似團隊精神，呢種回憶係我哋一齊擁有嘅。」

談到何時可重遊日本，他坦言短期內未必樂觀，但越洋亦有推介：「其實日本依家疫情仲係嚴峻嘅，當地人都未必可以出街拜神，所以好多寺廟都增設咗online，大家可以上網買御守，有人幫你祈埋福然後寄送，運費大約都係數百日圓。點解我會留意到？就係有朋友想幫即將臨盆嘅朋友仔搵安產御守！」